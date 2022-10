Sara Croce concorrente al Grande Fratello Vip? “Perché no!”/ “Sophie Codegoni bonas? Ecco cosa penso”

Sara Croce, l’ex Bonas di Avanti un altro concorrente al Grande Fratello Vip?

Il cast del Grande Fratello Vip 2022 sta per allargarsi ulteriormente. È noto che nelle prossime settimane ci saranno nuovi ingressi nella Casa più spiata d’Italia e forse tra questi potrebbe esserci anche la bella Sara Croce. L’ex Bonas di Avanti un altro, oggi volto fisso del Maurizio Costanzo Show, ha d’altronde ammesso in un’intervista rilasciata a Pipol TV che non le dispiacerebbe essere una gieffina.

“Perché no? – ha replicato alla domanda diretta, aggiungendo – Anche se a dire la verità preferisco di gran lunga la versione ‘NIP’! È ancora più intrigante.” Di certo intrigante sarebbe la sua partecipazione al reality di Canale 5, occasione che Alfonso Signorini potrebbe decidere di cogliere proprio per questa edizione.

L’intervista di Sara Croce continua. La modella e volto televisivo racconta le sue aspirazioni: “Nel privato aspiro alla serenità, a vivere con una famiglia che amo. Nel lavoro invece mi piacerebbe diventare una conduttrice e avere un ruolo tutto mio in un film. – svela – Sto studiando e mi sto impegnando tanto. Sognare è gratis, no?” Poi su Sophie Codegoni che ha preso il suo posto come Bonas di Avanti un altro dice: “Non l’ho ancora vista in azione.”

Qualora entrasse nella Casa del GF Vip, Sara ci arriverebbe da fidanzatissima, come lei stessa ha ammesso nel corso dell’intervista: “Come procede la mia relazione amorosa? Benissimo, – ha dichiarato la Croce, concludendo – sono felicemente fidanzata da 2 anni e tre mesi e mi sento molto fortunata.”

