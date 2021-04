Sara Croce/ “Da piccola ero la bruttina della classe. Fidanzato? L’amore non esiste!”

Sara Croce tra gli ospiti della nuova puntata di Game of games, il nuovo show condotto da Simona Ventura su Rai2. La Bonas di Avanti è pronta a mettersi in gioco dimostrando coraggio e versatilità nelle varie prove del nuovo programma di SuperSimo. Bella da togliere il fiato, la Madre Natura di Ciao Darwin durante un’intervista rilasciata a Rivelo ha raccontato di aver vissuto un rapporto controverso con il suo corpo. “La consapevolezza del mio corpo? Da piccola ero molto magra, la bruttina della classe e venivo sempre presa in giro. Non mi piacevo, ero sempre timida, soffrivo di acne. Oggi quelli che mi prendevano in giro ci provano” – ha raccontato la modella. Non solo, la Croce si è soffermata anche su un anno molto importante per la sua vita: il 2017. “Il 2017 era il mio anno fortunato, avevo partecipato ad un altro concorso in Colombia ed ero arrivata terza, quindi ho deciso: partecipiamo! Quali sono stati i vantaggi della mia bellezza? È brutto da dire, ma la gente se sei bella ti guarda comunque in modo diverso, è vero”.

Sara Croce: “la prima impressione conta, come ti poni, come ti presenti”

Sara Croce è conosciuta dal grande pubblico per la sua bellezza ammirata prima come Madre Natura di Ciao Darwin e poi come Bonas di Avanti un altro. Una bellezza che non lascia indifferenti, anche se la showgirl parlando del suo primo provino ha detto: “la prima impressione conta, come ti poni, come ti presenti, poi se non hai contenuto non vai da nessuna parte. Al casting di Madre Natura vogliono vedere se sei ‘sprint’… io ero struccata, capelli pinzati, ero la peggiore e invece mi hanno preso”. Nonostante tutto però in amore la Croce ha vissuto diverse delusioni al punto di arrivare a dire: “l’uomo ideale non esiste, ho 21 anni, ma ho già capito che non ci siamo”. Tra i suoi flirt più conosciuti c’è quello con Andrea Damante: “lui suonava in discoteca, sono andata in console e abbiamo passato una bella serata. Lui ci ha provato, ma io ho detto no. La volta successiva abbiamo fatto un week end al mare, è scappato un bacio, poi siamo andati a Ibiza, poi sono partita per Los Angeles. Quando sono tornata lui mi ha detto che avevamo due vite diverse. Siamo in buoni rapporti, gli auguro il meglio, non ero innamorata”.

