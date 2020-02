Sara Croce due di picche a Cristiano Ronaldo/ “Il vero Cristiano per me è Malgioglio”

Anche i belli, famosi e ricchi come Cristiano Ronaldo si beccano i due di picche. Sara Croce, la Bonas di Avanti un altro, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Rivelo, il programma di Real Time condotto da Lorella Boccia, ha confessato di essere stata corteggiata dal campione portoghese della Juventus, ma di non aver ceduto al corteggiamento al punto da essere stata bloccata dal calciatore dopo il suo rifiuto. “Lui ha scritto a mezza Milano, a ragazze famose e non” – ha raccontato Sara Croce che non ha alcuna intenzione di fidanzarsi con un calciatore – “Mai nella vita con un calciatore. Mettersi con un calciatore è sinonimo di corna”. Ma quanto è avvenuto il corteggiamento di Cristiano Ronaldo a Sara Croce? Prima dell’incontro con Georgina Rodriguez con cui ha formato una splendida famiglia? La Bonas di Avanti un altro ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli.

SARA CROCE: “DOPO IL DUE DI PICCHE, CRISTIANO RONALDO MI HA BLOCCATA SU INSTAGRAM”

Cristiano Ronaldo non avrebbe gradito il due di picche di Sara Croce. “Ho dato il due di picche a Cristiano Ronaldo. Una persona gli ha dato il mio numero di telefono e io mi sono arrabbiata tantissimo. Lui mi ha scritto su WhatsApp e dopo il mio rifiuto ha detto che mi avrebbe bloccata su Instagram. Così è stato e quindi ho capito che quello era il vero Ronaldo. Quando si è presentato come Cristiano, gli ho chiesto se fosse Malgioglio perchè per me lui è il vero Cristiano”, ha confidato a Lorella Boccia. La Bonas di Avanti un altro non si è affatto pentita di aver detto no a Cristiano Ronaldo, ma come reagirà il campione della Juventus di fronte alle affermazioni della bella Sara? Deciderà di replicare o lascerà correre preferendo concentrarsi sulla propria famiglia e carriera? Sara Croce, poi, confessa di essere stata tradita dal fidanzato che non faceva parte del mondo dello spettacolo: “L’avrei sposato, era l’uomo della mia vita. L’amavo così tanto che avrei accettato questo suo lato guardone”, racconta.

