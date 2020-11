Sara Croce e il caso di Hormoz Vasfi/ “Facevo la mantenuta..” (Non è la D’Urso)

Sara Croce e il caso miliardario Hormoz Vasfi al centro della nuova puntata di Live – Non è la D’Urso in onda domenica 1° novembre. Dopo settimane di dichiarazioni, Barbara D’Urso cercherà di fare il punto della situazione dopo l’intervista che la Croce ha rilasciato ai microfoni de Le Iene Show trasmessa nella puntata del 27 ottobre. Sara Croce e il petroliere Hormoz Vasfi si sono conosciuti ad una cena benefica. Una serata tranquilla durante la quale hanno chiacchierato serenamente. Sara ha raccontato di aver avuto subito un’ottima impressione. “Non è mai stato pressante, stava sempre nel suo. Piccole cose e poi ha cominciato ad essere sempre più presente. Ha cominciato a riempirmi di rose, andavo a mangiare e trovavo il conto già pagato”, ha raccontato la Croce senza nascondere di essere stata colpita dalle attenzioni che le rivolgeva Vasfi. Un corteggiamento durato un mese. “Quest’uomo mi trattava come se fossi una regina”, ha aggiunto la Croce. Dopo un mese sono andati in vacanza a Dubai. Tornata in Italia è iniziata ufficialmente la frequentazione. “Mi dava dei consigli. E’ brutto da dirsi, ma è come se fosse stato un secondo padre. Mi dava consigli, ma all’inizio pensavo lo facesse per il mio bene, ma era per chiudermi un po’ in una bolla di vetro. Facevo la mantenuta che è una vita che non vorrò mai“, ha puntualizzato la Croce.

SARA CROCE, LA LITIGATA CON HORMOZ VASFI

Pur apprezzando le attenzioni che riceveva da Hormoz Vasfi, ad un certo punto della frequentazione, Sara Croce avrebbe cominciato a sentire l’esigenza di essere più indipendente. Un desiderio che, però, il miliardario non condivideva. I primi due mesi, però, sono stati da sogno fino a quando un viaggio negli Stati Uniti avrebbe rovinato tutto. “Abbiamo fatto New York e Capodanno a Las Vegas. Per carità, tutti i comfort: business class, solite sue menate, hotel bellissimi. Doveva essere un viaggio bellissimo che si è rivelato un incubo. Era diventato troppo insistente. Fino a che una volta abbiamo litigato pesantemente in camera, ha preso due mie borse e le ha buttate fuori dal quarantesimo piano dell’hotel, cosa che mi ha fatto un po’ spaventare perché non è un comportamento normale finchè io, il 2 gennaio, ho deciso di lasciarlo e andarmene“, ha aggiunto Sara. Da quel momento il distacco finchè non decidono di riprovarci fino al lockdown. “Lui inizia a chiamarmi tutti i giorni, tutto il giorno, al mattino, a pranzo, alle 3, alle 6 ed è sempre molto insistente perché vuole fare questa benedetta videochiamata”. Dopo il lockdown si sno ritrovati andando a cena al ristorante di Carlo Cracco per il compleanno di lei che, come regalo, ha ricevuto un’auto. Hormoz Vasfi, quella sera, avrebbe gradito che Sara pubblicasse sui social le foto della sua vita, cosa che Sara non hai mai fatto. Da lì una litigata che ha portato alla definitiva rottura. “Ora mi ridai tutta la refurtiva perché sei una truffatrice”, sarebbero state le parole dette da Vasfi durante quella che la Croce ha definito la “litigata peggiore della mia vita”. Durate la puntata di Live Non è la D’Urso, emergeranno altri dettagli?



