SARA CROCE E LUCA FAVILLA, BALLANDO CON LE STELLE/ Lucarelli spiazza: “Vedo un cambiamento, brava!””

Per la terza puntata di Ballando con le stelle 2023 Sara Croce mostra una determinazione nuova, a partire dal video che anticipa la performance. Sara replica alle critiche e parla di possibile pregiudizio nei suoi confronti visti i giudici ricevuti dal solo vedere le sue foto su Instagram. Poi scende in pista con un charleston.

La guria è divisa tra giudizi positivi e critici. Carolyn Smith: “Il fatto che sei giovane e hai tanta energia credo possa essere sfruttato maggiormente. Avete fatto 3-4 passi e li avete ripetuti costantemente, un po’ povero di coreografia. Le braccia poi non esistono.” È d’accordo Mariotto ma non Fabio Canino, a cui il numero è piaciuto. Anche Zazzaroni trova migliorata Sara, e Selvaggia Lucarelli ammette di aver visto un cambiamento. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Sara Croce e Luca Favilla non convincono a Ballando con le Stelle 2023

Sara Croce e Luca Favilla non brillano particolarmente sulla pista da ballo di “Ballando con le stelle 2023“. La ex Bonas di Avanti un altro e il maestro di danza non hanno convinto durante la seconda puntata. Anzi la modella è stata ripresa per le parole pronunciate nella clip precedente la sua esibizione su una bachata non proprio entusiasmante con il suo ballerino Luca Favilla. “Per una ragazza che viene dal paesino…Prima di sabato nessuno sapeva il mio nome, ora per una ragazza che viene dal paesino di 9mila abitanti essere qui su Rai uno in prima serata mi ha destabilizzato. È la prima volta che qualcuno si interessa di me come persona” – le parole di Sara.

Nonostante l’incoraggiamento della prima puntata, la bachata non ha lasciato il segno. Ivan Zazzaroni l’ha definita ordinaria, mentre per Fabio Canino il problema è la mancata complicità con il maestro di ballo. Le critiche più dure sono arrivate da Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Alberto Matano.

Sara Croce e Luca Favilla bocciati dalla giuria a Ballando con le Stelle 2023

La bachata di Sara Croce e Luca Favilla a Ballando con le Stelle 2023 è stata fortemente criticata da Selvaggia Lucarelli. La giornalista ed opinionista ha tuonato: “mi tocca essere cattiva, sei il personaggio meno conosciuto qui – ammette Selvaggia Lucarelli – hai un’occasione d’oro. Nelle clip frigni, qui balli maluccio. Io vorrei capire come faccio io a mandarti avanti se fai così. Non trovo una buona ragione per cui la tua presenza qui valga più degli altri”. La ex Bonas di Avanti un altro ha però replicato dicendo: “partiamo tutti da zero, io mi credevo un meno venti. Per quanto riguarda il frignare a me fanno le domande e rispondo con sincerità e poi sono emotiva e piango. Se volete la star, la diva, la finta, la gossippara non sono io. Di ragazze discrete in televisione ce ne sono poche e questa potrebbe essere la mia forza”.

Anche Alberto Matano ha voluto dirle qualcosa: “io ti conosco poco. Sono andato su Instagram un po’ a sbirciare – commenta l’ex conduttore del Tg1 – Tu dici dal paesello a Ballando con le stelle ma io vedo solo Dubai, Parigi, New York quindi quale paesello?”. Una critica bella pungente a cui la modella ha risposto precisando di essere stata a Parigi diversi anni fa e di viaggiare molto. La Lucarelli allora ha aggiunto: “non ci sembri la piccola fiammiferaia – tuona Lucarelli – hai delle potenzialità ma hai vent’anni e qui ci sono concorrenti che hanno sessant’anni e ballano più di te. Hai meno attenuanti”.

