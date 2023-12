SARA CROCE LUCA FAVILLA, BALLANDO CON LE STELLE 2023/ Guillermo Mariotto va giù duro: “Noiosi, fanno addormen

Sara Croce a Ballando con le stelle 2023, Guillermo Mariotto ci va giù duro: “Noiosi mi fanno addormentare”

Nella settima puntata di Ballando con le stelle 2023, Sara Croce in coppia con Luca Favilla si è esibita in un bellissimo e sensuale Paso Doble che secondo coloro che di danza ne capiscono come Sara Di Vaira e Simone Di pasquale era tecnicamente molto valido. Peccato però che la coppia non ha convinto i giudici, soprattutto ha stroncato pesantemente Sara Croce Guillermo Mariotto. Per il giudice dello show di Milly Carlucci la coppia, giunta già alla settima puntata, appare noiosa e senza brio.

Nel dettaglio Guillermo Mariotto ha attaccato Sara Croce e Luca Favilla dicendo: “Non c’è niente che va bene. Mi fanno addormentare, non c’è ciccia sono noiosi.” E in seguito ha voluto paragonare la coppia ad un’altra coppia di Ballando con le stelle 2023 Lucrezia Lando e Lorenzo Tano. Quest’ultimi ha detta di Mariotto sono una coppia, indipendentemente dal fatto che si sia o meno un flirt, trasmettono emozioni e sensazioni che l’ex Bonas di Avanti un altro con il suo ballerino non trasmettono. Sara Croce si è limitata a replicare che non ha nessuna intenzione di creare una finta storia d’amore nello show di Rai1

Sara Croce e Luca Favilla proseguono la loro avventura a Ballando con le Stelle 2023, il dance show di successo del sabato sera condotto da Milly Carlucci su Rai1. Le prove di ballo della ex Bonas di Avanti un altro stanno migliorando di settimana in settimana convincendo non solo la giuria composta da Carolyn Smith assieme a Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, ma anche il pubblico da casa e i social. Durante l’ultima esibizione la coppia si è cimentata con un tango sulle note di “Cenere” di Lazza raccogliendo ottimi consensi da parte della giuria e del pubblico. Sui social diversi utenti hanno però segnalato qualcosa di anomalo; in particolare un utente ha sottolineato la differenza di tempo dedicata alla modella rispetto ad altri concorrenti. Nello specifico l’utente ha scritto: “Teo Mammuccari 30 min, SaraCroce 3. La Democrazia è morta”. Un commento che ha messo in luce un trattamento, sicuramente palese, che ogni settimana viene mostrato durante la diretta del sabato sera.

Non solo, c’è anche chi ha scritto: ” ora vedrete #Mariotto dare un votone e riempire di complimenti la #Perego !!! Vogliamo indovinare perché?!?! E poi che noia con questa costola!!! Anche la #SaraCroce si è fratturata la costola ma nessuna scena!!! E basta!!!”. La Croce, polemiche a parte, è molto amata sui social con diversi utenti che ne sottolineano la bellezza, ma anche la bravura come ballerina sulla pista da ballo. “Sei meraviglia punto!!” – ribatte un utente su X.

Sara Croce e Luca Favilla sono ancora in gara a Ballando con le Stelle 2023, ma intanto è scoppiato il caso dell’ex Bonas di Avanti un altro che sarebbe dovuta entrare nella casa del Grande Fratello 2023. A fare chiarezza ci ha pensato proprio la modella dalle pagine di Chi: “ero stata io a voler fare il provino per il Gf, ma poi ho valutato che per la strada che volevo intraprendere a livello professionale non sarebbe stata la scelta giusta. Vorrei fare televisione, ma senza bruciare le tappe. Preferisco una strada lunga e discreta, in cui mi godo il percorso e faccio tante esperienze”.

La Croce, famosa anche per le sue relazioni amorose, ha precisato: “non amo il gossip: ci sono stata, si è parlato di me per relazioni sentimentali e vicende che mi hanno esposto a gogne mediatiche, e l’ho vissuta così male che ho capito che non fa per me, che non mi piace fare rumore. Il mio sogno è fare la carriera di Milly Carlucci e magari, alla sua età, essere direttore artistico di un mio programma”.











