SARA CROCE E LUCA FAVILLA, BALLANDO CON LE STELLE 2023/ Lucarelli stronca: “Meglio buffa che sensuale!”

Sara Croce torna in pista per la quarta puntata di Ballando con le stelle 2023 al fianco di Luca Favilla, esibendosi in una sensuale rumba che stupisce la giuria. Il primo a parlare è Zazzaroni: “Sono stupefatto, è il baco che diventa farfalla! Femmina, sensuale, ti sei veramente lasciata andare e c’è una crescita verticale.” Canino però non è pienamente d’accordo: “A me piace. Ho trovato la scorsa settimana un cambiamento però questa puntata non vedo una crescita ma lo stesso livello della scorsa settimana.”

Carolyn dissente dal collega: “Io ho visto un miglioramento immenso. Piedi e gambe molto meglio però ha sbagliato. L’eleganza c’è, però devi lavorare le braccia.” Per Selvaggia invece: “Concordo con Canino. Ci sono indubbiamente stati dei progressi, ma rispetto alla puntata precedente ho visto un piccolo passo indietro. Mi piaci di più quando sei buffa.” Punteggio finale per lei: 37 punti. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Sara Croce e Luca Favilla in cerca di conferme: l’ex Madre Natura ha imboccato la strada giusta a Ballando con le Stelle 2023?

Sara Croce vuole ritagliarsi uno spazio importante a Ballando con le Stelle 2023. E dopo le polemiche delle prime puntate, coi giudici che l’avevano spronata a tirar fuori il carattere, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin sembra aver imboccato la strada giusta. La settimana scorsa ha regalato una coreografia splendida insieme al suo coach Luca Favilla, facendo il pieno di consensi in studio e sui social. Insomma, Sara Croce ha dato una risposta importante a chi non credeva lei. E lo ha fatto con le parole e coi fatti.

Così questa sera, sabato 11 novembre, l’aspirante ballerina è chiamata a confermarsi per mantenersi nelle zone alte della classifica, dopo una settimana che l’ha vista lavorar molto duramente assieme a Luca Favilla. Che tipo di esibizioni aspettarci? Nei giorni scorsi la Croce si è mostrata in una versione “piccante” sui social, impegnata nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle 2023. Cresce l’attesa…

Spinta social per Sara Croce in vista della quarta puntata di Ballando con le Stelle 2023

Sara Croce illumina il dietro le quinte di Ballando con le Stelle 2023. In questi giorni la concorrente ha aggiornato i fan passo passo sul suo percorso nel talent di Raiuno. Fan e ammiratori attendono con ansia la nuova esibizione, che potrebbe esaltare la sensualità della giovane concorrente. Almeno questo è quanto emerge dai selfie postati da Sara sui social nei giorni scorsi, dove si è mostrata in tutta la sua bellezza. Tutina aderente e fisico esplosivo, Sara Croce si è mostrata in forma smagliante.

Chi la conosce dai tempi di Ciao Darwin è certo che questa a Ballando con le Stelle 2023 possa essere un’avventura positiva per lei. L’influencer, dal canto suo, vuole sprigionare tutto il suo potenziale in pista da ballo e al suo fianco ha un esperto come Luca Favilla che può davvero aiutarla a decollare.











