SARA CROCE/ Ex Bonas a Le Iene “Io ero indisposta e Hormoz Vasfi voleva fare l’amore”

La vicenda di Sara Croce e del miliardario Hormoz Vasfi sbarca a Le Iene Show. Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno infatti intervistato l’ex Bonas di “Avanti un altro“, portata in tribunale dal petroliere che l’ha accusata di averlo truffato per un milione di euro. La modella e showgirl ha parlato di un corteggiamento fatto di mille attenzioni da parte dell’uomo conosciuto nel corso di una cena di beneficenza: “Sinceramente? Sì. L’ho trovato attraente. Non rende dalle foto. Vi giuro! Il giorno dopo la mia amica mi dice “posso dare il tuo numero ad Hormoz?” ed io “Certo” e da lì lui inizia a scrivermi “Hai bisogno di qualcosa?” “Sono stato bene” ma senza mai essere pressante, stava sempre nel suo, chiedeva ogni tanto “Come stai?”, piccole cose, piccoli gesti. Poi ha iniziato sempre di più ad essere presente. Iniziava a riempirmi di rose, andavo a mangiare, trovavo il conto già pagato, ma non era una questione materiale perché una cena io me la posso permettere. (…) Erano queste attenzioni che mi dava. Poi i massaggi, “vai di qui, vai di li, faccio io, non ti preoccupare…”, mi ha messo a disposizione l’autista, io ho detto “ma no, non devi, figurati” e lui “no, lo faccio con piacere” questo senza mai provarci, senza mai fare niente“.

SARA CROCE: “TUTTO SEMBRAVA PERFETTO CON HORMOZ VASFI, POI…”

Tutto sembra procedere a meraviglia, tant’è che ad un certo punto Sara Croce decidere di concedere a Hormoz Vasfi una possibilità. I due iniziano così una relazione: “È come se fosse stato, è brutto da dire, un secondo padre, era lì sempre presente per me, mi diceva “secondo me dovresti fare quello, dovresti fare quello”. All’inizio pensavo lo facesse per il mio bene, perché mi voleva bene allora mi dava dei consigli”. La showgirl, però, è convinta che lo scopo dell’uomo fosse quello di “chiudermi in una bolla di vetro. Lui diceva “noi siamo migliori degli altri” – ovviamente non ero d’accordo – “tu devi ascoltare me perché noi insieme mandiamo a fan***o tutti”, “a te non te ne deve fregare del giudizio della gente”, “sono tutti dei poveracci” cose brutte che dopo un po’ danno fastidio. Calcolando che comunque io vengo da una famiglia umile“. Stando insieme cominciamo i primi problemi: “Una volta abbiamo litigato pesantemente. Lui ha preso due mie borse e le ha buttate fuori dal quarantesimo piano dell’hotel. Questa cosa mi ha fatto un po’ spaventare perché non è un comportamento normale. Poi in un’altra litigata mi ha preso a brutte parole finché io, il 2 gennaio, ho deciso di lasciarlo e andarmene. Sono proprio scappata, gli ho detto di anticiparmi il biglietto per tornare a casa“.

SARA CROCE: “NON HO TRUFFATO HORMOZ VASFI”

Il motivo della lite? Sara Croce spiega che a far imbufalire l’uomo sia stata la sua indisposizione, mentre Hormoz voleva fare l’amore: “Sì, io stavo male e lui era nervoso. Come se mi vedesse come una bambola”. Le cose, però, sono precipitate dopo una cena da Cracco organizzata per il compleanno di lei: “Lui si dispera perché io non mettevo foto su Instagram. Lui in questo atto di citazione mi accusa di averlo tradito, manco fossimo sposati che mi citi in tribunale per avere tradito una persona, con il mio attuale fidanzato, cosa assolutamente non vera e ho tutte le prove, ho tutti gli screen“. Lì volano parole grosse: “Lui mi aveva regalato la macchina per il compleanno. L’ho usata una settimana, dovevo andare a casa sua, ero già convinta di chiudere. Ha iniziato a insultarmi dicendomi ‘topo di fogna, tu nella tua vita potrai fare solo la prostituta’, mi ha inseguita per tutta la casa. Mi dice ‘e adesso mi ridai tutta le refurtiva perché sei una truffatrice’”. La relazione si chiude, ma Hormoz non si accontenta e cita la ragazza in tribunale: “Mi arriva, due settimane fa, un atto di citazione di ben trenta pagine, dove spiega per filo e per segno tutto quello che avrei fatto per truffarlo. C’è scritto “il giorno ventisei novembre gli ho comprato l’orologio del valore di tot” e fa tutta la lista. “Il giorno tot Sara Croce, nonostante avesse fatto il viaggio bellissimo a New York, se ne va perché non era riconoscente”. Cioè queste cose inutili che un giudice spero si metta a ridere, perché fa ridere, io dovrei scrivere una fiction sulla mia vita perché fa ridere, se non piangere“.



