Sara Croce “Il più sexy del GF Vip 2022? Antonino Spinalbese”/ Ma il mio preferito…”

Sara Croce e il commento su Antonino Spinalbese

La bellissima Sara Croce, ospite dell’ultima puntata di Casa Pipol, dopo aver confermato che si laureerà venerdì prossimo, ha commentato anche il Grande Fratello Vip 2022. “Lo sto seguendo a sprazzi perchè fortunatamente sono molto impegnata, ma ho un preferito”, ha affermato la Croce. “Posso dirlo?“, ha poi chiesto. “Devi“, le hanno risposto tra gli altri Giovanna Abate e Gabriele Parpiglia. “Il mio preferito è George Ciupilan, mi piace davvero tanto”, ha svelato Sara che, alla domanda chi vorrebbe vedere fuori tra gli attuali concorrenti del reality, ha detto – “nessuno perchè quelli che avrei voluto vedere fuori sono già stati eliminati”.

Sara Croce concorrente al Grande Fratello Vip? "Perché no!"/ "Sophie Codegoni bonas? Ecco cosa penso"

Sara, poi, non si è sottratta all’ultima domanda. “Se dovessi scegliere con chi trascorrere una notte di passione, chi sceglieresti?”, ha chiesto Gabriele Parpiglia. “Ti direi Antonino...”, ha ammesso la Croce riconoscendo la bellezza dell’ex di Belen Rodriguez.

Sara Croce: “Io al Grande Fratello Vip? La verità è…”

Sara Croce, in passato, ha dichiarato che tra il Grande Fratello Vip e quello nip, parteciperebbe a quest’ultimo “anche se avendo fatto già delle cose in televisione so che non è più possibile”, ha dichiarato Sara. “Ma se ti chiamassero ora per il Grande Fratello Vip cosa risponderesti?”, le hanno chiesto. “Ora direi no perchè non mi sento pronto”, ha risposto.

Sara Croce, perché non sarà più la Bonas di Avanti un altro?/ Presenza fissa al MCS

Sara, invece, non parteciperebbe mai all’Isola dei Famosi. “Prima ero molto magra e ho impiegato anni per avere questo fisico che richiede anche uno sforzo fisico e poi se non mangio…”, ha spiegato Sara lasciando intendere di non poter rinunciare al cibo per un reality.

