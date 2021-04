Sara Croce, la Bonas di Avanti un altro/ Fidanzata con Gianmarco Fiory del Bari

Da questa sera, domenica 11 aprile, prende il via in su Canale 5 “Avanti un altro… pure di sera!”, il celebre programma di Paolo Bonolis in versione serale. Tra i protagonisti del “salottino” non può mancare Sara Croce, la bellissima modella classe 1998 che ha preso il posto di Laura Cremaschi nei panni della Bonas. Sara Croce, classificatasi quarta all’edizione di Miss Italia del 2017, ha intrapreso una carriera da modella fino a ottenere il ruolo di Madre Natura in “Ciao Darwin 8“. Da quando la Cremaschi ha ottenuto il titolo di Regina del Web nel parterre del Minimondo di Bonolis, Sara Croce ne ha ereditato la parte di Bonas, consacrandosi alla notorietà del game show “Avanti un altro” come la bionda esplosiva tentatrice. Ma non è passata inosservata, negli ultimi giorni, l’assenza al quiz show della bellissima Sara Croce. Sui social la modella di Garlasco ha spiegato le ragioni della sua mancanza: una brutta infezione, dovuta allo stress.

Lo scorso ottobre il magnate Hormoz Vasfi ha fatto causa a a Sara Croce, Bonas di “Avanti un altro” per un milione di euro: “Relazione solo per profitto”, è l’accusa del miliardario iraniano. Oggi Sara Croce è legata al terzo portiere del Bari, Gianmarco Fiory. “Mi hai salvata, in tutto. Con te festeggio tutti i giorni. Ti amo”, è la romantica dedica della modella al nuovo fidanzato in occasione di San Valentino. Lo scorso 1°di aprile, Sara ha mostrato ai suoi followers uno stralcio di conversazione su Whatsapp, in cui si mostra in pensiero per un’amica che si è rotta un dito chiudendolo nell’armadio. La Croce, preoccupata, le domanda i dettagli con apprensione e… ci casca con tutte le scarpe: nello screen successivo l’amica le rivela che si tratta di un pesce d’aprile. Il post, condiviso sul suo profilo Instagram, ha suscitato la simpatia e l”ilarità dei suoi follower, mostrando il lato più divertente della bellissima modella.

