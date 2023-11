Sara Croce sbotta: “Alberto Matano? Superficiale”/ “Ecco perché ho preferito Ballando con le stelle al GF”

Ballando con le stelle 2023, Sara Croce sul battibecco con Alberto Matano: “Infastidita dalla sua superficialità”

Sara Croce è tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2023. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin ed ex Bonas di Avanti un altro nello show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci è in coppia con Luca Favilla. La modella, dopo un debutto in salita, dalle ultime puntate sta dimostrando di avere una propria personalità. Tuttavia all’inizio c’è stato un acceso battibecco tra Sara Croce e Alberto Matano. In estrema sintesi il ‘giurato a bordo campo’ di Ballando ha accusato Sara Croce di voler dare un immagine diversa e falsa di se stessa.

A questa pensate critica, Sara Croce ha replicato piuttosto scaldata in diretta ed adesso ha ricarato la dose in un’intervista pubblicata sull’ultimo numero di Chi. La concorrente di Ballando con le stelle 2023 sul comportamento di Alberto Matano è sbottata: “Quello che mi ha dato fastidio è stata la superficialità con cui ha ascoltato la mia clip. Io non ho fatto la parte della piccola fiammiferaia, ho solo detto che per me, che vengo da un piccolo paesino di provincia, essere lì era un sogno.”

Sara Croce durante l’intervista ha anche rivelato che era pronta per entrare al Grande Fratello ma poi ha preferito Ballando con le stelle 2023 spiegando il motivo di questa scelta: “Ero stata io a voler fare il provino per il GF ma poi ho valutato che per la strada che volevo intraprendere a livello professionale non sarebbe stata la scelta giusta” E poi ha aggiunto che la strada che vuole intraprendere è quella televisiva ma senza bruciare le tappe ed usare scorciatoie come il gossip (c’è finita suo malgrado al centro di pettegolezzi sia per il flirt con Andrea Damante che per l’ambigua vicenda con il magnate e petroliere iraniano Hormoz Vasfi, quest’ultimo l’aveva accusata di aver allacciato una relazione solo per fini economici). Dunque la pista di Ballando con le stelle 2023 era quella più giusta.

Spazio ha avuto nell’intervista, infine, la vita privata di Sara Croce. La concorrente di Ballando con le stelle 2023 ha rivelato di essere single al momento dopo la fine della sua relazione con il calciatore Gianmarco Fiory, durante tre anni e finita dopo una convivenza. E sulle voci di un presunto flirt con il suo ballerino Luca Favilla smentisce categorica: “Non è da me mischiare lavoro e sentimenti.”











