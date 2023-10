Sara Croce, sfogo in tv: ‘Obbligata a stare dentro il personaggio’/ ‘Quando mi libero di questa maschera…’

A Ballando con le Stelle emerge tutta l’emotività di Sara Croce: lo sfogo sul tema della bellezza

Sara Croce non sfigura nella sua prima apparizione a Ballando con le Stelle 2023, anche se qualcuno – Selvaggia Lucarelli in primis – si sarebbe aspettato più energia dall’ex ‘Madre Natur’a di Ciao Darwin. La giovane concorrente, ad ogni modo, sembra voler lasciare da parte il passato e farsi conoscere e apprezzare dal pubblico per quel che è oggi. Sicuramente una bella ragazza, ma non solo.

In una clip mandata in onda prima dell’esibizione, Sara Croce si apre coi telespettatori di Ballando e dice di considerarsi una ragazza normale al di là dei tanti lustrini che la circondano sui social e in tv. Così, prima di scendere in pista da ballo, cerca di far emergere il suo lato più autentico, quello che lei definisce senza maschere.

La ‘maschera’ di Sara Croce: “Resto sempre dentro il mio personaggio, ma se mi libero delle maschere viene fuori tutto”

“Mi emoziona dirlo perché questa è una cosa che mi tocca…”, spiega visibilmente emozionata Sara Croce nella clip. Il cruccio della giovane concorrente è sempre lo stesso, ovvero “restare sempre dentro il personaggio”. “Una volta che mi libero di questa maschera, viene fuori tutto”, ammette la fotomodella ed influencer.

“Dentro di me mi considero una ragazza normale – dice Sara – sono una ragazza che aiuta la sua famiglia, una ragazza che si è sempre pagata tutto da sola. In più ho la bellezza…”, sottolinea la Croce in una clip dall’alto tasso emotivo.

