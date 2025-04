Sara Curtis batte Federica Pellegrini, nuovo record nel 100 metri stile libero

In questi giorni lo sport italiano ha accolto il possibile prossimo prodigio che nella speranza degli allenatori e delle Federazioni dovrebbe portare numerose medaglie nelle future importanti manifestazioni che interessano il suo sport, il nuoto. A Riccione si sono infatti giocati i Campionati Assoluti dove Sara Curtis batte Federica Pellegrini stabilendo un nuovo record italiano nei 100 metri stile libero, la ragazza ha solo 18 anni è nata in provincia di Cuneo e oltre al record si è portata a casa la qualificazione al prossimo Mondiale battendo Chiara Tarantino e Emma Virginia Menicucci.

Il nuovo record che Sara ha stabilito è quello di 53”01 con il quale riesce a migliorare di 17 centesimi il precedente stabilito dalla campionissima Federica Pellegrini nel 2016 quando aveva 28 anni, 10 in più rispetto all’età attuale della Curtis. Uscita dalla vasca ha commentato l’impresa dicendo, “Non ho parole per quello che ho fatto onestamente. Sapevo di stare bene e di essere in forma, ma così sono andata oltre le mie aspettative. Ho battuto un mito come Federica, che per noi rappresenta una leggenda. Adesso ho altre gare qui a Riccione e poi penserò ai Mondiali”.

Sara Curtis batte Federica Pellegrini e sé stessa con un altro record nei 50 metri stile libero

Sara Curtis batte Federica Pellegrini e il suo record e non riesce a trattenere l’emozione che per sua stessa ammissione non saprebbe descrivere a parole visto che questo risultato poteva essere solo un sogno per l’atleta, che ha poi spiegato come ci sia stato un cambiamento negli allenamenti che si sono concentrati proprio su questa gara, quella che più metteva in difficoltà Sara ma anche quella che amava di più. “Non riuscivo a farmelo entrare nella testa e nelle braccia. Forse ce l’avevo troppo solo nel cuore. Questa volta sono riuscita a combinare tutte e tre le cose, sono contentissima. Cercherò sempre di puntare in alto”.

La Curtis però non si è fermata qua e ha stabilito un altro record, che già deteneva, nei 50 metri stile libero, la batteria è terminata in 24’’52 con 4 centesimi in meno rispetto al precedente miglior tempo che aveva realizzato lo scorso anno sempre ai Campionati Assoluti di Riccione. Ora Sara dovrà partecipare alla finale che tenterà di vincere per portare a tre le vittorie di questa edizione, dopo i 50 metri dorso e i 100 metri stile libero, il futuro di questa nuotatrice sembra dei migliori ma è importante non affidarle troppe aspettative che rischiano di metterla in difficoltà.