Sara Curtis, chi è il fidanzato della nuotatrice

Nelle ultime ore le prime pagine sportive sono state quasi tutte per Sara Curtis, la giovane nuotatrice italiana riuscita a battere un clamoroso record appartenente in precedenza a Federica Pellegrini. A soli 18 anni Sara Curtis è riuscita a strappare il pass per i Mondiali di Singapore con un tempo record di 53.01 nei 100 metri. Ma cosa si sa della vita privata di Sara Curtis?

La giovane nuotatrice è legata sentimentalmente a Andrea Pusce, anch’esso nuotatore, il primo ad avere un pensiero per la ragazza dopo il grande traguardo tagliato. Sui social, infatti, Andrea Pusce, ha rotto il silenzio così: “Dove solo tu sai di poter arrivare” la speciale dedica per la ragazza che dunque oltre alla carriera manda avanti anche la sua vita privata, come naturale che sia per una ragazza di 18 anni.

Sara Curtis e l’emozione dopo il trionfo

Subito dopo il record centrato nelle scorse ore, Sara Curtis ha esternato le sensazioni a caldo, in seguito a un evento davvero grandioso, riuscito solo a Federica Pellegrini in passato.

“Negli allenamenti ci siamo allenati tanto su questi 100 stile” – racconta l’atleta – “perché non riuscivo a farmelo entrare nella testa e nelle braccia. Forse ce l’avevo troppo solo nel cuore questa volta sono riuscita a combinare tutte e tre le cose. E per la giovane si è trattato di un momento sì di massima fatica, ma allo stesso tempo di grande gioia. Sara Curtis adesso si gode il momento, anche in compagnia del fidanzato Andrea Pusce, nuotatore con il quale condividerà e analizzerà anche alcuni aspetti tecnico della gara che le ha permesso di staccare il pass per i Mondiali di nuoto di Singapore.

