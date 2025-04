SARA CURTIS, CHI È IL NUOVO TALENTO DEL NUOTO ITALIANO

Sara Curtis è senza dubbio la grande protagonista dei Campionati italiani primaverili di nuoto in corso a Riccione: ha migliorato di 4/100 il record italiano dei 50 sl che già le apparteneva fin dall’anno scorso, portandolo a 24”52, ma soprattutto ha conquistato con il tempo di 53”01 il record italiano dei 100 sl femminili, primato tolto a una certa Federica Pellegrini. Detto che i 100 non sono mai stati la gara d’elezione per la Divina del nostro nuoto, è comunque giusto conoscere meglio questo nuovo grande talento, che è ormai indiscutibilmente la migliore velocista del nuoto italiano, con eccellenti prospettive nelle gare brevi dello stile libero.

In tanti si staranno infatti chiedendo in queste ore chi è Sara Curtis: i dati biografici essenziali ci ricordano che è nata a Savigliano, in provincia di Cuneo, il 19 agosto 2006 e quindi questa estate compirà 19 anni; il padre è italiano e la madre nigeriana, Sara Curtis è da tempo molto nota agli appassionati perché già a livello giovanile ha conquistato tante medaglie, in particolare tre argenti più due bronzi iridati e addirittura dieci ori a livello europeo. Con queste intriganti premesse, era molto attesa tra i grandi e il 2024 è stato sicuramente un anno positivo in tal senso.

SARA CURTIS, IL DEBUTTO ALLE OLIMPIADI E I PRIMI SUCCESSI

Infatti l’anno scorso Sara Curtis aveva firmato per la prima volta il record italiano assoluto dei 50 sl in 24”56 (tempo migliorato oggi), ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024 e nel mese di dicembre ai Mondiali in vasca corta a Budapest ha conquistato la medaglia d’oro nella staffetta 4×50 sl mista insieme a Leonardo Deplano, Alessandro Miressi e Silvia Di Pietro con il tempo di 1’28”50, nuotando la propria frazione con il tempo di 23”34 lanciato.

La crescita di Sara Curtis si conferma anche in questa prima parte del 2025 con questo doppio record italiano sui 50 e 100 sl, il posto per lei è quindi già assicurato ai Mondiali di Singapore 2025 di quest’estate, nei quali per la prima volta la giovane nuotatrice azzurrasi presenterà al blocco di partenza con giustificate ambizioni. Senza pressioni di paragoni con Federica Pellegrini, dal momento che le sue specialità di riferimento sono più brevi, Sara Curtis sta accorciando le distanze dai vertici internazionali e il futuro è dalla sua parte.

