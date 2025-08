Sara Curtis, campionessa italiana di nuoto, risponde alle critiche di alcuni haters attraverso Il Corriere della Sera: lo sfogo dell'atleta

Sara Curtis ha deciso di rispondere alle accuse che sta ricevendo dagli haters. La 18enne di Savigliano è stata l’atleta più giovane a conquistare la finale dei 100 stile libero ai mondiali di Singapore, nonché la prima italiana a conquistare una finale mondiale in questa specialità. La gara si è conclusa con un ottavo posto, ma Curtis si è detta comunque molto soddisfatta dell’importante traguardo raggiunto. Peccato che a rovinare la bella atmosfera sono stati alcuni commenti molto spiacevoli ricevuti sui social.

Figlia di papà italiano e mamma nigeriana, Sara Curtis ha dovuto fare i conti con commenti razzisti, alcuni anche sul fatto che i suoi record non sarebbero italiani. Così, attraverso il Corriere della sera, l’atleta ha voluto replicare a queste accuse, dichiarando: “Alcuni scrivono che i miei record italiani in realtà sono nigeriani, sono frasi che mi fanno ribrezzo.” Ha quindi invitato gli haters a “sfogliarsi la Costituzione”, per “sapere che tra i requisiti per avere la cittadinanza c’è quello di avere almeno un genitore italiano.”

Sara Curtis risponde agli haters dopo gli insulti ricevuti: “Essere nata da due culture diverse è un arricchimento”

Sara Curtis ha dunque ricordato di essere figlia di un papà italiano e di non essere invece mai stata in Nigeria, patria della sua mamma, dove spera di andare presto. “Essere nata da due culture diverse è il mio grande arricchimento”, ha spiegato la nuotatrice azzurra, che si è poi detta felice del percorso sportivo fatto fino ad oggi e a soli 18 anni: “Il mio percorso nei 100 stile è lungo e ancora manca qualcosa. – ha tenuto a precisare, spiegando che – Una medaglia non era impossibile, ma continueremo a lavorare per raggiungere i tempi delle migliori. Ho impiegato tutte le mie energie oggi. Non sono delusa, solamente stanca!”, ha concluso.