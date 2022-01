Sara Daniele e Fabiola Sciabbarrasi ricordano Pino Daniele/ “Tu vivi tra le nuvole…”

Era il 4 gennaio 2015 quando morì Pino Daniele. A distanza di sette anni, il dolore della famiglia del grande cantautore napoletano è ancora vivo. Nel giorno del settimo anniversario della sua morte, sia la figlia Sara che la moglie Fabiola Sciabbarrasi lo ricordano sui social con foto e parole davvero toccanti. “La bambina nella foto ormai è cresciuta, ma dopo 7 anni non ha ancora lasciato quell’abbraccio. Non lo farò mai. Ti amo”, ha scritto Sara sotto una foto in cui si lascia stringere dalle forti braccia di papà Pino.

Anche Eros Ramazzotti, amico fraterno di Pino Daniele e papà di Aurora, migliore amica di Sara, lo ha ricordato sui social pubblicando una loro foto insieme. “Ciao fratello, non ti dimentico. Mi manchi“, ha scritto Eros.



Fabiola Sciabbarrasi, le toccanti parole per Pino Daniele

Toccante ed emozionante è il ricordo di Pino Daniele nelle parole della moglie Fabiola Sciabbarrasi. Con una dolcissima foto di coppia, Fabiola dedica delle parole ricche d’amore per l’uomo con cui ha formato una famiglia e condiviso anni importanti della sua vita. “E dove poggiavo la mia testa, trovavo la tua. In quel tempo presente del passato, che è la memoria dell’ anima dove Tu vivi tra le nuvole infinte.

4/1/2015-4/1/2022 ed oltre”, ha scritto.

Poi ha aggiunto: “Io vivo fra le nuvole. Non scendo quasi mai e lascio sul cuscino i miei pensieri. So che li ritroverai. Io credo nelle favole e quando sono giù faccio un respiro profondo e penso”. Da Emma Marrone ad Elisabetta Gregoraci, poi, sono tanti i vip che hanno lasciato un cuore rosso sotto i post di Sara e Fabiola.

