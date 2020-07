Sara Daniele, struggente ricordo di papà Pino/ “Amore indissolubile e infinito”

Sara Daniele ricorda papà Pino con una vecchia foto in cui è tra le sue braccia insieme alla sorella sono passati cinque anni da quel 4 gennaio 2015 ed oggi più che mai, la memoria di Pino Daniele è viva nelle persone che lo hanno amato. La figlia Sara condivide spesso foto ricordo degli anni trascorsi accanto all’amato genitore e, nelle scorse ore, dopo aver ritrovato una vecchia foto in cui tutto era perfetto, ha deciso di renderla pubblica condividendo con i suoi followers le emozioni provate guardando la foto. Nell’immagine che ha raccolto migliaia di like, un sorridente Pino Daniele è seduto tra le figlie Sara e Sofia che abbraccia con amore. Un momento di semplice condivisione tra padre e figlie che resterà per sempre nel cuore di Sara che, per un momento, è tornata indietro di qualche anno.

SARA DANIELE RICORDA IL PADRE PINO: “SAREBBE BELLO POTER TORNARE AD ESSERE FELICI”

Sara Daniele porterà per sempre con sè il ricordo del padre Pino con cui ha vissuto momenti indelebili e felicissimi. Il dolore per la sua prematura scomparsa, tuttavia, non abbandona mai la giovane Sara che, nelle scorse ore, con una foto tirata fuori dal cassetto dei ricordi e delle dolcissime parole, ha emozionato tutti i suoi followers. “Ho ritrovato questa foto, mi ricordo perfettamente il momento in cui è stata scattata: stavamo ridendo per una delle tipiche gaffe che qualcuno di noi aveva fatto, ed un’amica di famiglia ci ha guardato e ha detto: ‘siete proprio belli insieme vi devo immortalare’.Questo scatto rappresenta per me l’amore indissolubile ed infinito tra padre e figlie. Sarebbe bello poter tornare così felici anche solo per un giorno. Adesso torno a cazzeggiare”, ha scritto Sara ricevendo tantissimi messaggi d’affetto.







