Sara Di Vaira e il nuovo fidanzato: chi è Massimo?/ A Ballando con le Stelle in un nuovo ruolo

Sara Di Vaira torna a Ballando con le Stelle 2022

Sara Di Vaira sarà presente anche quest’anno a Ballando con le Stelle 2022, ma in una inedita veste scelta appositamente da Milly Carlucci! Proprio così, dopo l’addio al dance show di successo del sabato sera di Rai1 tra le lacrime della ballerina e della stessa conduttrice, Sara è pronta per una nuova avventura nel programma che le ha regalato il successo e la grande popolarità. In compagnia del collega Simone Di Pasquale, infatti, la Di Vaira ricoprirà un ruolo assolutamente inedito ed importantissimo ai fini della gara visto che la ballerina avrà a disposizione una Wild Card, una carta speciale da poter giocare durante ogni momento del dance show, per ripescare una delle coppie eliminate. Si tratta di un vero e proprio ripescaggio quello offerto alla Di Vaira che durante ogni puntata, poco prima dell’eliminazione, sarà interrogato sull’utilizzo o meno della wild card.

L’addio di Sara di Vaira a Ballando con le Stelle dopo tantissimi anni di successo è legato anche al desiderio di aiutare i suoi genitori nell’azienda di famiglia che si trova in Toscana. “Mia sorella già lavora lì a tempo pieno, io sto pensando di buttarmi con loro nell’impresa. Produciamo vino, vino buonissimo. Sono stata per tanto tempo in giro, ora ho voglia di mettere radici” – ha detto la ballerina a Di Più.

Sara Di Vaira e il nuovo fidanzato: chi è Massimo?

A parte il successo professionale, Sara Di Vaira sta vivendo un momento sereno anche dal punto di vista sentimentale. Dopo la fine del matrimonio con Mirko, il padre della sua figlia Brenda, la ballerina professionista è stata legata all’ex campione Marco Delvecchio conosciuto proprio durante un’edizione di Ballando. Una storia d’amore intensa e passionale, ma naufragata lasciando degli strascichi nella vita della ballerina che raccontò: “non è stato facile quando tra noi le cose sono finite. Ho sofferto, ho perso completamente fiducia nell’amore. Sono stata sola a lungo”.

Oggi nella sua vita però c’è un nuovo amore: si tratta di Massimo, un uomo di 48 anni che vive vicino a Bolgheri, il paese dove Sara è nata e cresciuta e dove vive. L’uomo è un imprenditore e i due si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune. Massimo ha alle spalle un matrimonio e ha tre figli. La coppia è molto unita ed innamorata, ma al momento non hanno in progetto di sposarsi.













