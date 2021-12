Sara Di Vaira e l’ex Mirko Gozzoli lasciato per il calciatore Del Vecchio/ E ora…

In quest’edizione di Ballando con le Stelle, la ballerina e insegnante Sara Di Vaira ha avuto poco lavoro da fare, visto che insieme al suo allievo Valerio Rossi Albertini è stata eliminata praticamente agli inizi del talent. Ma il suo nome continua a circolare insistentemente nel mondo del gossip, specialmente da quando sua figlia Brenda è uscita allo scoperto partecipando a Ballando con te. La piccola Brenda è il frutto d’amore della sua storia con Mirko Gozzoli, il suo ex marito lasciato per il calciatore Marco del Vecchio.

L’affascinante ballerina toscana, dunque, ha avuto una relazione importante con l’ex calciatore della Nazionale italiana e della Roma, ma la loro storia è naufragata dopo un paio di anni. Solo in seguito la ballerina ha ritrovato l’amore con l’ex compagno di classe Enrico. Anche questa storia però non è andata a buon fine e nel frattempo si sono rincorsi i rumors su un presunto flirt con Massimiliano Morra, anche lui vecchia conoscenza di Ballando con le Stelle.

Sara Di Vaira innamorata più che mai…della sua bambina Brenda

Questa indiscrezione non ha mai trovato conferme e oggi, Sara Di Vaira, sembra chiusa nel suo silenzio e poco interessata alle voci di corridoio sul suo status sentimentale. Certo è che prova un grandissimo amore per la figlia Brenda, che la settimana scorsa ha vinto la sfida “speciale” contro un altro bambino di nome Leonardo. La sua grinta, la sua classe e il suo talento hanno commosso Sara Di Vaira, visibilmente emozionata per la performance di Brenda sulle note di Raffaella Carrà.

