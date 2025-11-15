Ci sarebbe un nuovo compagno nella vita di Sara di Vaira, dopo un passato sentimentale turbolento e non privo di sofferenze

Sara Di Vaira, quanti amori finiti male: da Mirko Gozzoli a Marco del Vecchio e…

Forse non tutti sanno che la vita privata e sentimentale di Sara Di Vaira, ballerina e opinionista tecnica di Ballando con le Stelle, è stata piuttosto movimentata e turbolenta. In passato è stata sposata con il collega Mirko Gozzoli, dalla cui storia nel gennaio 2011 è nata la figlia Brenda. Dopo la rottura con il marito, Sara ha incontrato Marco del Vecchio, conosciuto proprio a Ballando con le Stelle. Ha condiviso un capitolo importantissimo della sua vita con l’ex calciatore, con cui però è finita malissimo.

In una intervista rilasciata al magazine settimanale Di Più, la ballerina ammise di aver perso la fiducia nell’amore dopo aver chiuso con l’allora fidanzato Marco. “Ho sofferto e poi sono stata sola a lungo”, le sue parole. Così la ballerina è rimasta single alcuni anni prima di aprire nuovamente il suo cuore.

Sara Di Vaira è single o ha un compagno? La ballerina sarebbe felicemente impegnata…

E’ stato l’uomo d’affari Enrico Menicagli a trovare la chiave giusta per sciogliere i suoi dubbi e abbattere i suoi muri. Tuttavia, non molto tempo dopo, anche questa storia si è conclusa amaramente. Oggi non è chiaro se Sara Di Vaira abbia un compagno o meno, ma sbirciando le indiscrezioni del web, emergerebbe una storia d’amore con Massimo, business man di Bolgheri lontano dal mondo dello spettacolo e della televisione.

Va verso i cinquant’anni, è divorziato e ha avuto tre figli da una precedente storia d’amore. La speranza è che Sara abbia trovato davvero il suo ‘grande amore’. I fan fanno il tifo per lei…