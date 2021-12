Sara Di Varia annuncia ritiro in diretta e piange/ Ma Albertini le “ruba” la scena

Sara Di Vaira in lacrime per l’addio a Ballando con le Stelle e, probabilmente, anche al mondo della danza. Pure lei, come il collega Simone Di Pasquale, annuncia durante la diretta la sua ultima “danza” per il programma di Milly Carlucci. La ballerina e insegnante saluta tutti emozionata, d’altra parte è stata un pilastro importante di questo talent nel corso di questi anni, ma non ottiene lo stesso riscontro riservato a Di Pasquale. Solo Ivan Zazzaroni spende qualche parola per lei, nonostante alcune divergenze nel corso degli anni.

Brenda Gozzoli, figlia Sara Di Vaira finalista Ballando con te/ "Ecco il mio momento"

Sara Di Vaira, addio freddo a Ballando con le Stelle: la “colpa” è di Albertini

“Abbiamo avuto delle scaramucce”, ammette l’opinionista e giurato di Ballando con le Stelle, ma ciò non gli impedisce di tributarla in modo adeguato. Valerio Rossi Albertini, però, “ruba” un po’ la scena alla sua maestra, intraprendendo un confronto coi giurati dopo la sua esibizione. Così Sara Di Vaira si defila, il suo ritiro dalle scene è più freddo e sobrio del previsto.

LEGGI ANCHE:

Sara Di Vaira e l'ex Mirko Gozzoli lasciato per il calciatore Del Vecchio/ E ora...Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira, Ballando con le stelle/ Voglia di rivincita ma scarse possibilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA