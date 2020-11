Sara e Alessio lasciano Uomini e Donne/ Scoppia l’amore per la coppia…

Nasce l’amore nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Nel corso di dieci stagione della versione senior del dating show di canale 5 sono tante le coppie nate e che, ancora oggi, vivono una bellissima storia d’amore. Tra le ultime coppie nate, amatissime dal pubblico, c’è sicuramente quella formata da Ursula Bennardo e Sossio Aruta che, dopo vari alti e bassi, hanno deciso di provarci sul serio lasciando definitivamente la trasmissione. Un amore importante che è stato coronato dalla nascita della figlia Bianca. Anche in questa stagione sono nati già i primi amori e, nella puntata odierna del programma di Maria De Filippi, come svelano le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, un’altra coppia lascerà la trasmissione.

SARA E ALESSIO LASCIANO UOMINI E DONNE

Dopo Alessandro e Stefano che hanno lasciato Uomini e Donne travolti dalla passione poche settimane dopo l’inizio della nuova stagione, un’altra coppia si appresta a lasciare definitivamente la trasmissione per vivere il sentimento nato in studio lontano dalle telecamere. Come svelano le talpe del Vicolo delle News, a lasciare Uomini e Donne, saranno Sara e Alessio. Della dama e del cavaliere si sa davvero poco non avendo avuto molto spazio nelle varie puntate. Tuttavia, oggi, la coppia si accomoderà al centro dello studio per annunciare la decisione di lasciare definitivamente il programma. Come reagirà Gemma Galgani di fronte alla nascita di un nuovo amore?



