SARA E ALESSIO LASCIANO UOMINI E DONNE/ “Sono contenta di viverlo fuori”

Un colpo di fulmine ha travolto Sara e Alessio che ammettono di essere molto interessati. Dopo aver dichiarato il proprio amore con Armando Incarnato con cui, però, non era successo niente, Sara si è tuffata a capofitto nella conoscenza con Alessio il quale ha ammesso di aver avuto inizialmente molti bussi considerandola una donna dall’innamoramento facile. I due, però, si sono scoperti ammettendo di volersi vivere totalmente. “Dal primo momento che siamo entrati qua dentro ci siamo studiato e ci siamo scambiati un occhiolino dopo tre minuti”, spiega Alessio. “Lui è arrivato quando io ho iniziato questo percorso ed è stato un arrivo piacevole per me. C’è stato subito un feeling. Abbiamo scoperto che abbiamo tante cose in comune, abitiamo vicini, abbiamo la stessa età e queste cose mi hanno convinta a conoscerlo bene. Io sono una che accelero molto mentre lui è un po’ più frenato”, aggiunge Sara. “Qui si entra per conoscere le persone e se lei è d’accordo possiamo anche uscire”, annuncia Alessio. Sara accetta immediatamente e la coppia lascia la trasmissione tra gli applausi. “Sono contenta di viverlo fuori”, risponde Sara (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

SARA E ALESSIO A UOMINI E DONNE

Il trono over di Uomini e Donne continua a regalare emozioni al pubblico di canale 5. Se i tronisti fanno sempre più fatica a trovare l’amore vero, le dame e i cavalieri della versione senior fanno sul serio. Se, tuttavia, c’è chi impiega anni per trovare l’amore senza riuscirci come Gemma Galgani, c’è chi è più fortunato trovando l’amore poche settimane dopo l’arrivo in trasmissione. In questa stagione, il pubblico del dating show di Maria De Filippi ha già assistito alla nascita di un vero amore come quello di Alessandro e Stefania. Il cavaliere e la dama hanno lasciato il programma dopo poche settimane dall’inizio della frequentazione non riuscendo a stare lontani e volendo vivere pienamente la storia senza telecamere. Le sorprese, però, non sono ancora finite perchè, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, un’altra coppia sta per lasciare la trasmissione.

SARA E ALESSIO INNAMORATI A UOMINI E DONNE

Sara e Alessio, dama e cavaliere del trono over di Uomini e Donne, sono pronti a lasciare lo studio della trasmissione. Della coppia si sa molto poco non avendo avuto tante occasioni per accomodarsi al centro dello studio e parlare del loro rapporto, ma stando alle anticipazioni del Vicolo delle news, i due, al centro dello studio, annunceranno l’addio al programma di canale 5 per poter vivere il sentimento nato in trasmissione nella propria quotidianità. La nascita della nuova coppia scatenerà l’emozione di Gemma Galgani come accade ogni volta che, in studio, nasce un nuovo amore? Lo scopriremo tra pochissimo.



