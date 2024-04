Sara e Giancarlo, chi sono i genitori di Chiara Francini/ L’attrice: “Lavoravano a tempo pieno…”.

Chiara Francini, i genitori Sara e Giancarlo: curiosità

Il mondo del cinema italiano è ricco di artisti, tra emergenti e affermati, che risultano particolarmente amati dai telespettatori sia per talento che per doti empatiche. Un esempio è rappresentato da Chiara Francini; armata di ironia e capacità interpretative che l’hanno portata ad essere tra le attrici più apprezzate. Spesso si è raccontata nel merito del suo percorso professionale; altrettante volte anche rivelando aneddoti di vita privata come in riferimento ai suoi genitori: Sara e Giancarlo.

Stando a quanto riporta Metropolitan Magazine, Giancarlo – papà di Chiara Francini – ha origini romane e pare abbia lavorato per diversi anni come dipendente di Poste Italiane. Sua madre Sara è invece di origini toscane ma non sono note ulteriori curiosità sulla professione e carriera dei genitori dell’attrice.

Sara e Giancarlo, genitori di Chiara Francini: “Dovevano pagare un mutuo perenne, quindi…”

Come riporta il portale, Chiara Francini ha raccontato in un’intervista per il Corriere della Sera di aver vissuto la sua infanzia e buona parte dell’adolescenza insieme ai nonni. I genitori dell’attrice – ha spiegato – a causa dei molteplici impegni lavorativi non sono sempre riusciti ad essere presenti in casa. “I miei genitori lavoravano a tempo pieno perché dovevano pagare un mutuo perenne, così sono stata allevata dai miei nonni”.

Nonostante l’assenza dei genitori per ragioni lavorative, quella di Chiara Francini è stata comunque un infanzia sana e felice grazie alla vicinanza dei nonni. “Mi mettevo seduta su una seggiolina e li ascoltavo: erano loro i miei compagni di giochi, non i miei coetanei” – queste le parole dell’attrice nell’intervista per il quotidiano, che ha poi aggiunto – “Con loro si è sviluppata la mia fantasia”.

