Sara e Gianluca, Uomini e Donne/ “La differenza d’età mi fa paura”: Maria De Filippi…

Sara e Gianluca, la differenza d’età è un problema a Uomini e donne

Dopo il momento dedicato a Riccardo Guarnieri, Maria De Filippi chiama al centro dello studio nel corso della puntata di Uomini e Donne del 5 maggio, Sara e Gianluca. La dama e il cavaliere spiegano che la conoscenza prosegue e sta andando bene, ma Gianluca non nasconde di temere la differenza d’età pur ammettendo di avere un’attrazione fisica nei confronti di Sara. “Tu sapevi quanti anni avevo”, replica Sara.

“Non lo sapevo, te l’ho chiesto inizialmente e non me l’hai voluto dire e non mi sembrava il caso d’insistere”, si difende Gianluca. “Mi hai detto di aver sempre avuto delle compagne più grandi”, sottolinea ancora Sara. Gianluca, così, spiega di aver avuto sì delle compagne più grandi, ma non con una notevole differenza d’età.

Sara e Gianluca: Maria De Filippi sbotta a Uomini e Donne

Di fronte alle parole di Gianluca e alla sua paura della differenza d’età che ha con Sara, Maria De Filippi perde la pazienza facendo notare al cavaliere come ammettere la verità sia molto più credibile di parlare di paure. “Io non discuto la tua uscita perchè è una cosa personale. Se la sua età ti frena è assolutamente soggettivo”, spiega la conduttrice.

“L’unica cosa che mi fa chiedere di questa paura è che dici che provi un’attrazione fisica. Allora io penso che un uomo o una donna, arrivati ad un’anagrafe che hai superato pure tu, dire le cose come stanno ad esempio dire ‘una storia con te non la voglio perchè l’idea che tu sia più grande di te mi pone in una condizione di non pensare ad una relazione stabile, ma una sera con te ci vengo. Punto. Non dire paura di pensare al futuro’. Poi lei è più grande di te, è vaccinata e può decidere di viversi venti serate con spensieratezza con la consapevolezza che non ce ne saranno cento”, conclude Maria De Filippi.

