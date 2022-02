Sara e Giovanni, Uomini e Donne/ Tina Cipollari sbotta “Lui è qui per pubblicizzare…”

Dopo il momento dedicato a Gemma Galgani, Maria De Filippi, nella puntata di Uomini e Donne del 18 febbraio, ha chiamato al centro dello studio Giovanni e Sara. Il cavaliere e la dama sono usciti insieme, ma l’appuntamento non ha scatenato grande entusiasmo in nessuno dei due. “Siamo andati a ballare. Sono stata attenta a non sbagliare perchè comunque lui è un maestro”, ha spiegato Sara. Il racconto della dama e l’impassibilità di Giovanni non convincono nè Gianni Sperti nè Tina Cipollari.

“Lui è qui per sponsorizzare la sua attività”, commentano sia Gianni che Tina. “Ma non ha detto cosa fa”, puntualizza Maria De Filippi. “L’ha fatto”, replicano ancora gli opinionisti mentre Giovanni pensa immediatamente alla scuola di ballo. Tina ribadisce la propria opinione e si dice convinta che a Giovanni non piaccia nessuna.

Giovanni e Sara: conoscenza agli sgoccioli a Uomini e Donne?

Sara, pur essendo decisa a conoscere meglio Giovanni, teme che il cavaliere abbia ancora un interesse per Daniela. “Giovanni ma tu usciresti ancora con Daniela?“, chiede Maria De Filippi. “No se sto uscendo con Sara”, risponde il cavaliere la cui risposta non piace a Sara. “Basterebbe che tu dicessi che Daniela non ti piace più”, aggiunge la conduttrice.

Giovanni, poi, rifiuta di conoscere una signora che ha chiamato la redazione solo per lui, ma Tina non crede affatto alla conoscenza con Sara. “Vedremo quanto durerà questa conoscenza“, conclude la bionda opinionista.

