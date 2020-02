SARA E GIUSEPPE, LITE A UOMINI E DONNE/ “Non ho tempo da perdere con uno…”

Il feeling tra Sara e Giuseppe è seriamente compromesso. “Non capisco perché qualsiasi esterna si faccia si parli sempre di me”, afferma infastidito il corteggiatore chiamato in causa da Maria De Filippi dopo aver mostrato l’esterna della tronista con Gaetano. “Io non ho tempo da perdere con te, porto in esterna persone che hanno voglia di conoscermi davvero. Tu non sei stato chiaro perché se ti è indifferente se ti porti in esterna o meno, allora cosa fai qua?”, chiede Sara. “In tutte e tre le esterne sono sempre stato diverso. Io ti ho detto dall’inizio che sono interessato a conoscermi, ma se non mi dai modo?”, replica ancora Giuseppe. “Tu stai facendo lo sbruffone, hai paura di come passi fuori e non lo so perché stati venendo qui”, risponde ancora Sara. “La persona superficiale sei tu perché ti basi alla prima impressione. Fai le esterne con gli altri, vai a sbaciucchiarti con gli altri e io dovrei venire a cercarti?”, sbotta Giuseppe. “Io non sono abituata ad uscire con sette ragazzi, ma qui ho bisogno di capire le mie sensazioni, ma non ho baciato nessuno”, spiega a sua volta Sara (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

SARA E GIUSEPPE, NESSUN MESSAGGIO PER IL COMPLEANNO DI LEI E SCOPPIA LA LITE

Sara Amira e Giuseppe Nastasi non riescono a trovare un punto d’incontro. Nonostante l’interesse che la tronista non nasconde, non riesce a fidarsi del corteggiatore che non le dimostrerebbe abbastanza di essere interessato a lei. Nella nuova puntata del trono classico di Uomini e donne, tra Sara e Giuseppe ci sarà l’ennesima discussione. Se la settimana scorsa i due avevano discusso per l’incapacità di Giuseppe di dare certezze alla tronista, desiderosa di avere al proprio fianco una persona che la faccia sentire sicura e desiderata, nel nuovo appuntamento con il trono classico, a scatenare la discussione saranno i mancati auguri di Giuseppe a Sara in occasione del suo compleanno. In puntata, la tronista, parlando con Maria De Filippi, ammetterà di essere molto delusa dall’atteggiamento del corteggiatore che continua a non darle ciò che cerca.

SARA AMIRA E GIUSEPPE NASTASI, LITE A UOMINI E DONNE

Giuseppe Nastasi non è andato in esterna con Sara Amira che, nella nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, ammetterà di essere rimasta male dall’atteggiamento del tronista che, in occasione del suo compleanno, non le ha fatto neanche gli auguri. La tronista, infatti, ammetterà che si aspettava un piccolo gesto come hanno fatto Sonny e Gaetano che le hanno fatto una piccola dedica su Instagram. Giuseppe, però, replicherà dicendo che preferisce fare gli auguri di persona svelando di aver provato a vederla, ma di non aver avuto il permesso. Tra i due andrà in onda un’accesa discussione. Cosa deciderà di fare Sara? Eliminerà Giuseppe o deciderà di concedergli ancora una possibilità?



