Sara e Mauro, Uomini e Donne/ Lieto fine per la coppia? “Stiamo bene…”

Sara e Mauro sono pronti a lasciare Uomini e Donne prima dell’ultima puntata della stagione? La dama è una delle protagoniste del parterre femminile più amate dal pubblico. Dopo aver frequentato Biagio Di Maro e aver provato per il cavaliere importanti sentimenti, si è tuffata nella nuova consocenza con Mauro. Tra la dama e il cavaliere procede tutto a gonfie vele anche se Sara ha precisato di aver bisogno di tempo. Tuttavia, tra i due è scattato subito un feeling che potrebbe spingere i due ad annunciare la decisione di vivere la storia senza telecamere. Alla fine della stagione, mancano solo due puntate, compresa quella in onda oggi. Sara e Mauro, dunque, si accomoderanno al centro dello studio per annunciare la decisione sul futuro della loro frequentazione?

Sara e Mauro, è nata una nuova coppia?

Archiviato il rapporto con Biagio Di Mauro con cui aveva sperato di poter costruire una storia, Sara ha accettato il corteggiamento di Mauro con cui, dopo il primo appuntamento, la conoscenza è andata avanti. “In tre settimane ci saremo visti almeno 10 giorni“ – hanno raccontato la dama e il cavaliere durante il loro ultimo confronto al centro dello studio. Sara, inoltre, si è lasciata andare ammettendo di stare bene insieme al cavaliere: “è un bell’uomo e una bella persona. Ci divertiamo molto e stiamo bene insieme“. Tra i due, dunque, sarà nato l’amore? Nel parterre del trono over si sarà formata una nuova coppia? Non ci resta che aspettare le ultime puntate della stagione per scoprire cosa sta accadendo tra la dama e il cavaliere.

