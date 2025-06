Sara e Nicola a Matrimonio a Prima Vista 2025…E Poi: come procede? La coppia sta ancora insieme!

Non c’erano dubbi ma adesso abbiamo la certezza, stando alle anticipazioni Matrimonio a Prima Vista Italia 2025… E Poi Sara Di Lernia e Nicola Todde stanno ancora insieme! La coppia più sincera e affiatata dell’edizione dopo sei mesi dalla scelta finale nella prossima puntata del reality di Real Time in onda l’11 giugno, tornerà a parlare con gli esperti e rivelerà come procede tra loro. I due confesseranno che nonostante alcune differenze caratteriali sono innamorati l’uno dell’altra ed hanno vogli di continuare a conoscersi meglio e stare insieme.

Sara e Nicola a Matrimonio a Prima Vista 2025… E poi saranno raggianti ed entusiasti e faranno degli importanti annunci. Innanzitutto la giovane ammetterà di aver deciso di lasciare Milano per trasferirsi a Reggio Emilia ed andare a convivere con il marito. Questa scelta però verrà aspramente criticata da Adele preoccupata per l’amica perché a nella città emiliano non ha parenti ed amici ad eccezione di quelli di Nicola e questo per lei, qualora le cose non dovessero funzionare, potrebbe essere un problema. Problemi non se non fanno, invece, i due sposini, Sara e Nicola sono andati a convivere ed hanno anche tanti progetti per il futuro.

Matrimonio a Prima Vista Italia 2025, Sara e Nicola fanno un importante annuncio: “Desideriamo un figlio”

E non è tutto perché Sara e Nicola a Matrimonio a Prima Vista 2025 E Poi… faranno un tenero e importante annuncio dopo aver rivelato che il loro obbiettivo principale è affermarsi come marito e moglie e crescere come coppia ‘in vista di progetti futuri…’ e premesso se le cose andranno bene e con il tempo hanno confessato raggianti: “Entrambi desideriamo un figlio.” Il sogno di allargare la famiglia, però, per il momento è rimandato perché Sara ha appena trovato un nuovo lavoro nella città emiliano, la 25enne infatti sta cercando la sua strada e per la prima volta vuole mettere al centro della sua vita la realizzazione di se stessa. Insomma, trasferimento in una nuova citta per la Di Lernia, convivenza, sogni, progetti e soprattutto il desiderio di un figlio per la coppia di Sara e Nicola, una delle meglio assortite tra tutte le edizioni.