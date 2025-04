Sara Di Lernia e Nicola Todde sono la prima coppia di Matrimonio a prima vista 2025 a diventare marito e moglie. L’incontro è ricco di emozione e non mancano lacrime, soprattutto da parte di Sara che, prima di scoprire chi diventerà suo marito, svela come vorrebbe che fosse. “Cerco una persona che mi sappia tenere testa, è la cosa più importante. Che sia forte. – ha ammesso – Mi mette ansia la sua reazione, che possa essere giudicante nei miei confronti. Io spero che più che una coppia possiamo essere un team, che è ciò che ho sempre cercato.”

Dall’altra parte, Nicola ammette di cercare una donna che possa essere ciò che sua madre è ancora oggi per suo padre: un amore vero e duraturo. “I miei genitori stanno insieme da 40 anni, sogno un matrimonio come il loro. – ha spiegato il 32enne – È una cosa che ho sempre cercato il matrimonio, e forse proprio per questa cosa non sono mai riuscito a trovare la persona giusta.” Così ha spiegato di voler al suo fianco una donna “espansiva, che abbia voglia di parlare, discutere, perché è la cosa più costruttiva che ci possa essere in una coppia.”

Sara Di Lernia e Nicola Todde, scocca subito la scintilla a Matrimonio a prima vista 2025: le loro dichiarazioni

Per il trio di esperti di Matrimonio a prima vista Italia 2025, Nicola e Sara “Sono solidi, pratici e legati alla famiglia, per questo li abbiamo abbinati”. Sulla carta delle affinità sono, dunque, una coppia perfetta, ma lo saranno anche nella realtà? A dare un primo indizio di come andranno le cose per Nicola e Sara è il primo incontro che va benissimo. Tra i due scocca subito la scintilla, un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che lei dichiara: “Sono contentissima, non poteva andar meglio. Sorriso ben fatto, ha la barba, mi piace, va benissimo rasato. C’è tutto quello che ci deve essere. Penso che ci sia proprio un feeling. La chimica sembra che non manchi, è perfetto! Sembra che ci conosciamo da una vita.” Sentimenti che conferma lo stesso Nicola: “Per me è stato molto bello. Mi piace Sara, la prima cosa che ho notato sono gli occhi e il viso, meglio di come potevo aspettarmi.”

