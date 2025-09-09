Sara Di Lernia e Nicola Todde di Matrimonio a Prima Vista si sono lasciati? Indizi sui social accendono il gossip: cos'è successo

Matrimonio a Prima Vista, Sara Di Lernia e Nicola Todde in piena crisi? Lei: “Non è un bel periodo”

È stata la coppia più amata e apprezzata della scorsa edizione di Matrimonio a Prima Vista, a giugno hanno festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio ed adesso pare che siano in piena crisi. Stiamo parlando di Sara Di Lernia e Nicola Todde, ‘coppia d’oro’ dell’ultima edizione del reality dei sentimenti di Real Time. I due si sono piaciuti sin da subito, all’altare è stato un vero e proprio colpo di fulmine confermato poi nelle varie fasi della convivenza e della conoscenza. Davanti agli esperti a fine percorso hanno confessato di amarsi e di avere intenzione di mettere su famiglia fino al 14 giugno scorso quando raggianti e felici hanno pubblicato un post su Instagram per il loro primo anniversario di matrimonio.

Concorrenti Matrimonio a Prima Vista 15, chi sono le tre coppie/ Svelate anticipazioni e quando va in onda

In questi giorni, invece, alcune mosse social lasciano intendere che i due sono in piena crisi anzi si potrebbe anche ipotizzare che Sara e Nicola di Matrimo a Prima Vista si sono lasciati. Innanzitutto Sara ha condiviso alcune strane frasi sui social sostenendo di non sentirsi abbastanza e che ‘non è un bel periodo ma di tutto il ‘brutto che c’è sto cercando di vedere il bello. Poi ha lanciato una serie di frecciatine velate ed infine ha condiviso un annuncio dicendo di cercare casa. A questo punto fan e follower si sono preoccupati e la giovane ha dunque chiarito: “Non è un momento facile per me…spero si possa capire…il mio silenzio non è maleducazione ma estrema educazione e rispetto di tutti, in primis di me stessa.” Insomma sembra non esserci dubbi sul fatto che Sara Di Lernia e Nicola Todde di Matrimonio a Prima Vista sono in crisi.

Matrimonio a prima vista, una coppia storica annuncia la rottura!/ “Non ho intenzione di cambiare idea!”

Sara e Nicola di Matrimonio a Prima Vista si sono lasciati? Scambio di accuse e frecciate, lui: “Io non faccio la vittima”

Non solo Sara Di Lernia, anche Nicola Todde sembra confermare la crisi. Nelle foto sui social appare sempre senza di Sara e nelle scorse ore ha condiviso una IS che è una vera e propria frecciata: “Le persone vi faranno vedere solo quello che gli torna comodo. Io non faccio la vittima, non ne ho bisogno…ma la realtà non è mai quella che credete che sia.” A giudicare dal quadro completo sembra non esserci alcuno dubbio sul fatto che Sara e Nicola di Matrimonio a Prima Vista si sono lasciati anche se al momento si tratta solo di ipotesi e indiscrezioni e manca ancora un annuncio ufficiale.

Matrimonio a Prima Vista, una coppia sposa di nuovo: fan impazziti a Napoli/ Ecco di chi si tratta!