Sara e Nicola di Matrimonio a Prima Vista stanno ancora insieme finito il programma? “Ecco quando abbiamo capito di essere innamorati”

Finito Matrimonio a Prima Vista 2025 E Poi… le coppie hanno rilasciato delle interviste per rivelare come procede dopo il programma. Sara Di Lernia e Nicola Todde stanno ancora insieme? Assolutamente si! Entrambi innamorati e affiatati hanno deciso di rimanere sposati ed adesso a distanza di mesi stanno ancora insieme. Durante l’intervista, Sara ha rivelato che il momento più imbarazzante è stato questo ha dovuto baciare sull’altare Nicola, che in quel momento anche se si stavano sposando, era uno sconosciuto per lei. La 26enne poi ha aggiunto qual è stato il momento più bello: “Un viaggio dopo il matrimonio perché si è creata molta chimica.”

Per Nicola Todde, invece, il momento più intenso è stato quando sono tornati dal viaggio di nozze ed hanno iniziato la convivenza, l’ ha capito che Sara sarebbe stata la donna della sua vita. Durante la chiacchierata poi Sara e Nicola dopo Matrimonio a Prima Vista 2025 hanno rivelato anche qual è stato il momento in cui hanno capito di essere innamorati l’uno dell’altra. “Mi sentivo libera, era un amore libero senza aver paura di sapere che cosa facesse l’altra persona” ha confessato Sara mentre Nicola le ha fatto eco: “Dal momento in cui rendevo partecipe Sara di tutto quello che stavo facendo senza sentirmi obbligato.”

Sara e Nicola, come procede dopo Matrimonio a Prima Vista E poi? “A gonfie vele, ci divertiamo”

Nell’intervista Sara e Nicola dopo Matrimonio a Prima Vista 2025 E poi hanno confessato che entrambi sin dall’inizio sono stati se stessi e non costruiti o con delle maschere e questo perché si fidavano l’uno dell’altra. Come procede per Sara e Nicola dopo Matrimonio a Prima Vista 2025 E poi…? Il loro amore va a gonfie vele, continuano a divertirsi ed hanno grandi progetti per il futuro ed entrambi, considerando il loro lieto fine consigliano agli altri di fare questa esperienza ma Nicola, infine, ha avvertito: “Consiglio di fare questa esperienza ma si deve essere pronti ed avere voglia di mettersi in gioco.”