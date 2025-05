Sara e Nicola sembrano essere la coppia più affiatata tra quelle di Matrimonio a prima vista Italia 2025. I due hanno trovato delle chiavi di equilibrio e si sono lasciati andare negli ultimi giorni trascorsi insieme. Chissà che non possa essere scoccata la scintilla definitiva per Sara e Nicola nel programma, un percorso in grande crescita per i due che dopo aver affrontato con riservatezza i primi momenti, hanno deciso di cedere all’amore e sono infatti probabilmente la coppia più apprezzata tra quelle in trasmissione.

Per i due arriva addirittura il momento di concedersi un tatuaggio di coppia, con Sara e Nicola che si tatuano un’ancora, gesto che ovviamente ha scatenato la commozione del ragazzo toscano quando ha compreso che la sua donna si è tatuata sul braccio che solitamente era riservato ai familiari. Sara e Nicola dunque proseguono il loro amore a gonfie vele, con un crescendo di gesti ed emozioni evidenti anche al pubblico di Matrimonio a prima vista Italia 2025.

Matrimonio a prima vista Italia 2025, social pazzi per Sara e Nicola

La coppia formata da Sara e Nicola sembra aver conquistato anche i telespettatori, che sui social hanno commentato con applausi e complimenti i due protagonisti. Una delle coppie autentiche della trasmissione, riuscita a strappare consensi anche dal pubblico da casa. “Sono belli e affiatati, per loro potrebbe davvero esserci un futuro” si legge tra i messaggi circolati su X.

Per Sara e Nicola è dunque tempo di vivere l’amore in serenità, anche se tra loro non è mancato un piccolo battibecco che ha reso più normale il loro idillio. Tutto è nato quando Nicola si è permesso di sistemare i vestiti di sua moglie senza parlarne prima con lei, e questo le ha dato un po’ di fastidio perché non ama che si invada così tanto il suo spazio.

