Continua a gonfie vele la relazione nata grazie a Matrimonio a prima vista 2025 tra Sara e Nicola. La coppia ha dato il via alla convivenza e, nella scorsa puntata, ha deciso di fare un gesto molto importante e, soprattutto, permanente: farsi un tatuaggio di coppia. Un gesto nato dalla consapevolezza che, in qualunque modo andrà tra loro, che finisca o vada avanti, questa è stata una parentesi importante nella loro vita, che rimarrà indelebile nella memoria.

Detto questo, non sono mancati i primi intoppi, anche se molto superficiali e normali per una coppia che si addentra nella convivenza. Sara e Nicola hanno discusso un po’ per la gestione degli spazi e per l’ordine in casa, ma hanno subito superato i dissapori tra passione e dichiarazioni d’amore. Ma cosa accadrà nella nuova puntata, in onda il 15 maggio 2025 su Real Time?

Sara e Nicola di Matrimonio a prima vista 2025 fanno un nuovo passo importante: un’adozione

Sara e Nicola si renderanno protagonisti di un altro gesto molto importante, che dimostrerà tutto il desiderio della coppia di fare sul serio anche dopo Matrimonio a prima vista 2025: un’adozione. La coppia farà tappa in un canile e, dopo aver visto e giocato con alcuni cani, deciderà di adottarne uno: America. Sarà, per ora, un’azione a distanza per la coppia, che non ha purtroppo lo spazio per tenerlo in casa. L’intenzione è però quella di portarla via dal canile e tenerla con sé in futuro, anche rispetto a ciò che accadrà nella coppia. Di fatto, Sara e Nicola sono stati e restano gli unici ad essersi innamorati in questa edizione di Matrimonio a prima vista; per le altre coppie, la strada è ancora molto lunga e frastagliata.

