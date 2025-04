Sara e Nicola hanno trovato sin da subito una forte affinità nella loro avventura Matrimonio a prima vista 2025. È scoccata una vera e propria scintilla tra i due ragazzi, cosa che si è palesata anche dal punto di vista fisico. Sull’altare è arrivato un primo e appassionato bacio al quale hanno fatto seguito molti altri. I due novelli sposi hanno poi salutato parenti e amici pronti per recarsi in albergo e, successivamente, in viaggio di nozze in Sardegna.

In camera, Nicola e Sara hanno cominciato a stuzzicarsi con fragole e champagne, poi le telecamere sono andate via per lasciare loro la privacy durante la notte. E il giorno dopo, Sara non ha fatto mistero di aver trascorso col suo novello marito una notte di passione.

Sara e Nicola, dopo la prima appassionata notte di nozze a Matrimonio a prima vista 2025 arriva la prima lite

“La prima notte di nozze è andata benissimo.” ha ammesso subito Sara Di Lernia alle telecamere di Matrimonio a prima vista. E ha poi aggiunto: “Fisicamente abbiamo coronato il matrimonio. C’è intesa, è stato tutto naturale, non è stata quella cosa pesante ‘lo devo fare’, è stato ‘lo voglio fare’ ed era molto bello. Stanotte abbiamo dormito attaccati, cosa che non mi accade da anni, e mi è piaciuto!” Più sintetico ma altrettanto soddisfatto Nicola Todde, che ha dichiarato: “Ci capiamo al primo sguardo ed è bellissima questa cosa.”

Peccato che, proprio all’inizio della loro luna di miele, sia scattata la prima lite. Colpa di una dichiarazione fatta da Nicola che, parlando delle sue precedenti relazioni amorose, ha ammesso di aver tradito più volte. “Il lupo perde il pelo ma non il vizio, questo è ciò che penso” ha commentato allora Sara, dicendo che difficilmente ora riuscirà a fidarsi di Nicola al 100%. Tuttavia, un’altra notte di passione in barca sembra aver scansato per un po’ le preoccupazioni della sposa.