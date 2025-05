Matrimonio a Prima Vista Italia 2025, Sara e Nicola si sono lasciati? Anticipazioni sulla scelta finale

Sta andando in onda la settima puntata dell’esperimento social sui sentimenti di Real Time ma nella prossima puntata, in onda il 4 giugno 2025, tuttavia andrà in onda la scelta finale delle coppie tra cui anche quella formata da Sara Di Lernia e Nicola Todde: si sono lasciati o stanno ancora insieme? Il percorso di Sara e Nicola a Matrimonio a Prima Vista Italia 2025 è nato sotto i migliori auspici, tra i due è scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine ed entrambi, nel giro di un paio di giorni, hanno confessato di essere innamorati l’uno dell’altra. “Per me lui è perfetto” ha confessato in più di un’occasione Sara, “Io mi sono innamorato subito di lei” ha rivelato Nicola.

Francesca e Alessandro si sono lasciati o stanno insieme Matrimonio a Prima Vista Italia 2025?/ Scelta finale

Sara e Nicola di Matrimonio a Prima Vista Italia 2025 hanno affrontato in piena sintonia e complicità anche la fase della convivenza sulla quale Sara ha confessato: “Io con lui mi trovo bene, mi piace baciarlo, e ci credo in noi…ad un certo punto mi ha cominciato a battere il cuore come non mi succedeva da tempo.” È il momento di passare la parola agli esperti, Nicola Todde si lascia andare alle confidenze, ha rivelato che in passato si è lasciato andare ai tradimenti ma ha capito anche il perché dei suoi comportamenti, non riusciva a fidarsi delle sue partner perché mancava il dialogo e tale carenza lo ha sempre spinto a cercare di scappare, una via di fuga.

Alessandro e Francesca, Matrimonio a prima Vista 2025/ Scatta la passione? Svolta importante nella coppia

Sara e Nicola a Matrimonio a Prima Vista 2025: qual è stata la scelta finale della coppia

Si giunge così alla scelta finale, Sara Di Lernia e Nicola Todde a Matrimonio a Prima Vista Italia 2025 si sono lasciati o sono usciti insieme? Davanti agli esperti Sara si è mostrata innamoratissima: “È la mia parte maschile” “Per me casa e dove sta lui.” I due poi si sono commossi riguardando il loro best off sia per quanto riguarda la cerimonia di nozze che sulla convivenza. Sara e Nicola stanno insieme a Matrimonio a Prima Vista Italia 2025, decido di restare sposati definendosi innamorati e pronti a supportarsi e sopportarsi a vicenda. E non è tutto perché la coppia affiata ed in piena sintonia non ha escluso anche la possibilità di creare una famiglia insieme con dei figli. “Non me lo lascio scappare, è una persona affine a me in tutto e per tutto.”