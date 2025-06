Anche al Rolland Garros Sara Errani ha messo in campo tutto il suo potenziale raggiungendo risultati straordinari. A 38 anni la tennista è più in forma che mai e in coppia con Jasmine Paolini sta conquistando davvero tutto, mostrandosi in grandissimo spolvero. Merito sicuramente di tanto allenamento, di un grande talento e di un’affinità importante con la compagna di doppio. Ma cosa sappiamo della sua vita privata fuori dal rettangolo, in questo caso di terra, in Francia? E in particolare, Sara Errani è fidanzata? Sono in tanti a voler sapere qualcosa di più sulla vita privata della tennista, ma i più curiosi rimarranno sicuramente delusi: Sara, infatti, è molto riservata e non sono molte le informazioni che abbiamo in merito al suo privato.

Da sempre, infatti, la tennista italiana si tiene lontana dai gossip. Non ama far parlare di sé per ciò che combina fuori dal campo, anzi: da sempre i gossip li tiene lontani dalla sua persona e dalla sua carriera, che sta raggiungendo risultati straordinari a 38 anni. Proprio in virtù di questa sua dedizione al lavoro, infatti, Sara Errani sta facendo benissimo anche adesso che è “più avanti con l’età”. E proprio per questa ragione la tennista è concentratissima sul tennis, senza tempo per pensare ad altro, almeno pubblicamente.

Sara Errani è fidanzata? Spazio solo per il tennis

“Nella mia vita sono andate via un po’ di certezze” ha confessato qualche tempo fa Sara Errani. Non è chiaro se si riferisse a questioni di cuore o meno: quel che è certo è che al momento la tennista è concentratissima sulla sua carriera e non sembra esserci spazio per altro, almeno da quello che si vede esternamente. A chi si chiede, dunque, “Sara Errani è fidanzata?“, al momento rispondiamo che molto probabilmente non è così.