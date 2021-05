SARA ERRANI, ELIMINATA E IRRISA DAI TIFOSI DELL’INTER/ Lei disse “Odio i nerazzurri”

Disavventura per Sara Errani che è stata bersagliata sui social dopo l’eliminazione agli Internazionali d’Italia di Roma. La tennista numero 113 del mondo è uscita nelle qualifiche per mano di Polona Hercog che si è imposta con un eloquente 6-2, 6-3. Non è riuscita ad essere brillante la Errani che ha trovato però una sgradevole sorpresa una volta aperti i suoi profili ufficiali social, leggendo numerosi messaggi dei tifosi dell’Inter letteralmente scatenati nel dileggiarla dopo il ko, arrivato in un torneo che la tennista bolognese ama particolarmente e nel quale è stata anche finalista nel 2014. Ma i messaggi trovati non erano di certo consolanti: “Dispiace per quella capra della Errani“, “Colpa dell’Inter“, “Bene Polona, avanti così“, tra i posto più “gentili” pubblicati sul profilo Instagram di Sara. Lei se l’è cavata con una battuta, “Continuate a guardare il calcio che è più bello dai” ha risposto in una delle stories di Instagram aggiungendo anche l’emoji di un bacio. Ma la domanda che sorge spontanea è: cosa c’entrano i tifosi dell’Inter con Sara Errani e soprattutto perché ce l’hanno così tanto con lei, tanto da sferrare bordate alla prima sconfitta?

ERRANI VS. INTER, L’INTERVISTA GALEOTTA

Bisogna andare pareggio indietro nel tempo per scoprirlo, in particolare all’anno 2012 e in un’intervista in cui Sara Errani, pur parlando del poco interesse riservato al mondo del calcio, aveva espresso preferenze abbastanza nette, che avevano fatto discutere: “Juve e Milan mi sono sempre state simpatiche, ma non ho mai tifato per una squadra in particolare. Detesto l’Inter, questa è una mia certezza”. Una presa di posizione sin troppo perentoria da parte della tennista che pure, come detto, non si era dichiarata grande tifosa di calcio e un’affermazione del genere non è mai stata digerita dai tifosi dell’Inter. Che nel tempo attraverso i social hanno avuto modo di stuzzicare la Errani dopo alcune sconfitte particolarmente brucianti. La polemica è tornata alla luce a causa della combinazione che ha portato in pochi giorni grande euforia nell’ambiente nerazzurro per lo Scudetto riconquistato dopo 11 anni, ai quali si è aggiunta l’immediata eliminazione della Errani a Roma. Un’occasione troppo ghiotta per i tifosi interisti, la tennista felsinea ha preferito incassare e andare avanti con stile, senza alimentare ulteriormente la polemica.

