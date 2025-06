Dopo il successo in doppio agli Internazionali D’Italia 2025, un’altra grande soddisfazione sportiva è alla portata di Sara Errani; questa volta non al fianco di Jasmine Paolini ma con Andrea Vavassori, si sta giocando la possibilità di portare in alto la bandiera italiana nella finale di doppio misto al Roland Garros 2025. Proprio in questi minuti la tennista si sta giocando le sue carte per ottenere il secondo titolo consecutivo e, di pari passo con i luminosi traguardi della sua carriera sportiva a prescindere da quello che sarà il prossimo esito all’Open di Francia, cresce anche la curiosità degli appassionati in riferimento alle sfumature della sua quotidianità soprattutto sul tema della vita privata e sentimentale.

Sara Errani, fari puntati solo sul tennis: nessuna traccia di un possibile compagno

Come spesso capita quando si tratta di personalità appartenenti al mondo dello sport, risulta piuttosto difficile investigare sulle curiosità di carattere sentimentale. Il mondo del gossip di certo non ignora Sara Errani, soprattutto dopo i copiosi successi anche recenti; la tennista però ha sempre mantenuto un profilo basso per quanto riguarda la sua vita privata. Riservatezza e discrezione sono due costanti imprescindibili nel merito del suo approccio mediatico; non sappiamo infatti se attualmente abbia oppure no un compagno. Si presume che attualmente Sara Errani sia single o semplicemente abbia deciso di non condividere questo particolare riferito alla sfera privata con fan e media.

Secondo alcune fonti Sara Errani avrebbe avuto un compagno in passato ma dell’identità e sui dettagli della presunta liaison non sono presenti ulteriori curiosità. Sempre per via della riservatezza che da sempre accompagna la tennista non si hanno notizie anche a proposito della possibilità che abbia oppure no dei figli. Anche sui social la Errani mantiene il medesimo rigore dal punto di vista della riservatezza; qualche scatto di quotidianità ma per il resto nessun riferimento ad un possibile compagno.