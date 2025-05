Sara Errani, chi è la tennista in finale di doppio agli Internazionali d’Italia

Oggi pomeriggio il tennis italiano potrebbe scrivere l’appuntamento con la storia, con Sara Errani e Jasmine Paolini che saranno impegnate nella finale del doppio femminile degli Internazionali d’Italia in scena a Roma in questi giorni. Avversarie saranno Veronika Kudermetova ed Elise Mertens, contro le quali si sfideranno alle ore 12.00 presso il Foro Italico della Capitale. Una finale attesissima e che potrebbe ulteriormente impreziosire la già trionfale stagione italiana del tennis, soprattutto per una veterana come Sara Errani.

Diretta/ Sinner Alcaraz (risultato 3-2) video streaming tv: Jannik mantiene la battuta! (18 maggio 2025)

Della carriera della tennista, originaria di Bologna e classe 1987, si sa praticamente tutto essendo attiva sui campi ormai da tantissimi anni. Fu il padre ad incentivarla ad avvicinarsi a questa disciplina sportiva e, nel corso della sua carriera, ha affinato la tecnica grazie alla preparazione e ai consigli dei suoi allenatori Pablo Lozano e David Andres con anche la partecipazione costante e assidua del fratello Davide che la segue durante tutti i suoi impegni sportivi.

DIRETTA/ Errani/Paolini Kudermetova/Mertens (risultato finale 2-0): titolo agli Internazionali d'Italia 2025!

Sara Errani e la vita privata riservatissima: ha un fidanzato?

Ma, carriera e successi sportivi a parte, che cosa sappiamo della vita privata di Sara Errani, in gara oggi a Roma nella finale di doppio femminile al fianco di Jasmine Paolini? Ebbene, a tal riguardo non sono mai circolate informazioni né tantomeno dettagli sullo stato sentimentale della tennista, che ha sempre preferito mantenere la sua vita privata sotto uno velo di riservatezza e privacy, scindendo il lavoro dalla sfera più intima e personale dei sentimenti.

Non sappiamo infatti se abbia un fidanzato o se sia single, né tantomeno se sia sposata e se abbia figli, non avendo mai fornito informazioni rilevanti attraverso interviste o altre occasioni pubbliche. Nel corso della sua vita ha sempre preferito far parlare la sua carriera e la sua attività professionale, mantenendo un basso profilo in merito alle questioni più intime e private.

Jasmine Paolini ha un fidanzato? La vita privata della tennista/ "Se un giorno l'amore arriverà..."