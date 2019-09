Sara Facciolini è Jennifer Lopez/ Video, convincerà i giudici? (Tale e quale show)

Sara Facciolini è una delle concorrenti di Tale e quale show 2019, il programma campione di ascolti condotto da Carlo Conti su Rai1. Dopo aver imitato Baby K ed Emma Marrone, questa settimana durante la terza puntata la showgirl dovrà confrontarsi nientepopodimeno che con Jennifer Lopez! Una prova non facile per la showgirl che dovrà portare sul palcoscenico tutta la carica sensuale dell’artista americana recentemente protagonista dell’ultima sfilata di Donatella Versace. Una nuova sfida dopo le prime due imitazioni che l’hanno vista confrontarsi con la regina dell’estate Baby K e la cantautrice Emma Marrone. Due prove che non l’hanno vista brillare particolarmente, come sottolineato dagli stessi giudici del programma.

Sara Facciolini imita Emma Marrone, ma non convince

Durante la seconda puntata di Tale e Quale Show 2019, Sara Facciolini si è dovuta confrontare con Emma Marrone. La showgirl ha portato sul palco la hit “Dimentico tutto”, ma poco prima di esibirsi il padrone di casa Carlo Conti ha voluto salutare la cantautrice salentina costretta a fermarsi per motivi di salute. “Voglio mandare ad Emma un abbraccio gigantesco” ha detto Carlo Conti a cui hanno fatto eco tantissimi messaggi d’affetto e di incoraggiamento per questa nuova “battaglia” che Emma si trova ad affrontare. Poco dopo Sara Facciolini ha portato sul palcoscenico la sua versione di “Dimentico tutto” con tanto di ringraziamento all’artista “Grazie Emma, siamo tutti con te”. La performance non ha fatto impazzire i giudici, a cominciare da Loretta Goggi che ha precisato: “a volte sembravi un po’ più Loredana Bertè”. Anche Giorgio Panariello ha voluto salutare personalmente Emma: “Fammi mandare un grosso bacio alla mia amica Emma” dopodiché parlando dell’esibizione di Sara l’ha giudicata gradevole. Anche il giudice speciale Enrico Brignano sottolinea alcune incertezze da parte della showgirl. La performance ha ricevuto solo 31 punti dalla giuria facendo classificare la Facciolini al penultimo posto ex aequo con Francesco Pannofino.

Sara Facciolini sull’imitazione di Baby K: “È difficile cantare live in quel modo”

L’esperienza di Tale e Quale Show 2019 sta regalando tanta popolarità a Sara Facciolini, ma anche critiche. In tanti non hanno gradito la sua performance sulle note di “Playa”, hit dell’estate 2019 di Baby K. Un’esibizione sottotono che la stessa showgirl ha raccontato così durante un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv: “Poteva andare molto meglio. Io però ero sotto cortisone da tre giorni perchè, non essendo il mio mestiere, non sono abituata a forzare la voce. Mi sono stancata e la voce non c’era. In puntata, purtroppo, si è sentito che ero senza voce. La buona volontà c’era, ma è andata come è andata. Fortunatamente ci saranno altre puntate per riscattarsi”. Diciamo che la performance di Emma è stata l’inizio di questo riscatto che proseguirà con l’imitazione di Jennifer Lopez.

