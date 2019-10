Sara Facciolini è Loredana Bertè/ Video, sarà la volta buona? (Tale e Quale Show)

Sara Facciolini è pronta a tornare come Loredana Bertè sul palcoscenico di Tale e quale show, il varietà campione d’ascolti del venerdì sera di Raiuno. Questa settimana la showgirl dovrà confrontarsi con un altro mostro sacro della musica italiana. Dopo la performance di Jennifer Lopez, questa volta la Facciolini dovrà prendere le sembianze di Loredana Bertè, l’indiscussa regina del rock made in Italy! Una prova non facile, visto che imitare la Bertè è alquanto impossibile visto che Lory è inimitabile! Non è ancora stato comunicato il brano con cui la showgirl si calerà nei panni della Bertè, ma possibile che i coach punteranno sulla hit “Cosa ti aspetti da me” portata lo scorso anno da Loredana Bertè in gara al Festival di Sanremo 2019.

Sara Facciolini imita Jennifer Lopez

Durante la terza puntata di Tale e Quale Show, Sara Facciolini si è confrontato con un mito vivente della musica mondiale. Un’icona di stile e bellezza del calibro di Jennifer Lopez che l’ha vista protagonista sul palco in una prova di ballo e canto sulle note della hit “On the Floor”. La performance, diciamolo, non ha brillato dal punto di vista vocale, ma la showgirl ci ha dato dentro regalando ai telespettatori un numero di ballo e canto. La giuria, nonostante alcune imprecisioni, ha notato un miglioramento da parte della Facciolini considerando i commenti dei singoli giurati. La prima ad esporsi è Loretta Goggi: “Ti sei aperta di più artisticamente, hai ballato e cantato. È stato uno spettacolo molto bello”.

Sara Facciolini, Giorgio Panariello: “il panettone la Lopez ce l’ha più grosso”

Giorgio Panariello, invece, gioca sul lato B della showgirl paragonato a quello di JLO: “il panettone la Lopez ce l’ha più grosso. Potevi mettere due gommoni, due cuscini. Sara ce l’ha giusto”. Vincenzo Salemme, invece, ha sottolineato la difficoltà dell’imitazione portata sul palco da Sara Facciolini: “Però devi essere contenta dei passi avanti”. Ben diversi, invece, i commenti del popolo del web che ha letteralmente bocciato la prova della showgirl. L’imitazione di Jennifer Lopez da parte di Sara Facciolini, nonostante i commenti entusiastici della giuria, non ha però raccolto molti voti: solo 26 punti e penultimo posto della classifica. Al momento la showgirl è all’ultimo posto della classifica generale con 79 punti tallonata da Eva Grimaldi.

