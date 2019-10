Sara Facciolini è Malika Ayane/ Video, uno sforzo vocale (Tale e Quale Show 2019)

Ancora balli e danze per Sara Facciolini: nella puntata di Tale e Quale Show 2019 di questa sera dovrà trasformarsi in Malika Ayane. Come foglie, Senza fare sul serio, Quanto dura un’ora: sono tutte hit della cantante originale che la concorrente potrebbe interpretare, nella speranza di riuscire ad evitare quell’ultimo posto che ormai le si è incollato addosso. Nel frattempo Sara si concentra anche sul creare un bel gruppo con gli altri concorrenti e sembra che le sue simpatie si siano concentrate in particolare su Francesco Monte e Eva Grimaldi. Sono ben due i post che in questi giorni li vedono tutti e tre assieme, presso gli studi televisivi. “Siete belli, mi piace stare con voi”, scrive in uno. Il motivo di questo incontro è molto semplice: i tre concorrenti hanno avuto modo di parlare con i fan in settimana, grazie ad una Facebook Live. Così abbiamo avuto modo di scoprire qualcosa di più sul suo conto, soprattutto quale personaggio le piacerebbe imitare: “Beyoncè nella prossima vita”. Riguardo alla sua esperienza nel talent invece sottolinea: “Studiavo già canto da un anno, per me, per passione. Per fare una passione diversa e continuerò a farlo”. Il programma comunque l’ha aiutata a cambiare prospettiva e vedere le sue lezioni di canto in modo diverso: “Mi impegnerò di più a trovare la voce di Sara”.

Sara Facciolini: crollo in classifica di Tale e Quale Show 2019

Sara Facciolini è ritornata sul fondo della classifica di Tale e Quale Show 2019, almeno per quanto riguarda la puntata della settimana scorsa. La sua versione di Cher in Strong Enough non ha soddisfatto del tutto i giudici, anche se c’è stata l’occasione di fare anche dei complimenti alla concorrente. 26 punti per la sua esibizione, con un ultimo posto assicurato nella classifica personale dei giudici. La Facciolini infatti è stata etichettata come la peggiore dalla maggior parte della giuria, Giorgio Panariello escluso. “Stai crescendo in questo programma, ti stai impegnando tantissimo. Sono contenuto di quello che vedo”, ha detto il giudice toscano. “Il trucco mi sembra giusto, occhi somiglianti. Forse il canto era incerto”, ha ribattuto invece Vincenzo Salemme. Complimenti per trucco e movimenti da parte di Loretta Goggi, che però ha suggerito a Sara di stare attenta all’intonazione. Per quanto riguarda la classifica generale, i punti ottenuti si vanno a sommare ai 147 registrati in precedenza, per un totale di 173 punti. Clicca qui per guardare il video di Sara Facciolini.

Sara Facciolini: chimica e belle emozioni

Visualizza questo post su Instagram siete belli,mi piace stare con voi 🥳 #chimica #bellepersone #direttawebsuper Un post condiviso da Sara Facciolini (@sarafacciolini) in data: 16 Ott 2019 alle ore 3:51 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA