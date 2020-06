Sara Gama, chi è il fidanzato?/ “Sono molto gelosa della mia vita privata!”

Di Sara Gama conosciamo le prodezze sportive ma ben poco della vita privata. Capitano della Juventus femminile campione d’Italia, Sara preferisce che l’attenzione e i riflettori siano puntati solo sulle sue competenze e qualità in campo e non su questioni private o, comunque, sul gossip. Ecco perché nulla si sa di un possibile fidanzato. Qualche mese fa durante un’intervista ha infatti dichiarato che vuole assolutamente tenere la sua vita privata al di fuori di tutto: “Ne sono molto gelosa: se si chiama privata ci sarà un motivo”, ha infatti dichiarato a Gazzetta dello Sport. Dunque al momento è difficile dire se nella vita della campionessa di calcio ci sia una persona speciale.

Sara Gama, vita privata (e fidanzata) top secret!

Sara Gama, dunque, è fidanzata? Si tratta di una domanda che, al momento, non trova risposta. La calciatrice non si è mai esposta in merito a questioni di gossip come questa, prediligendo invece parlare di calcio. Si è però esposta sui pregiudizi che ancora esistono quando si accosta il calcio alle donne: “è assurdo: nel mondo esiste una fetta di popolazione che è gay o lesbica. – ha dichiarato la campionessa, per poi aggiungere – Numeri che statisticamente si rifettono pure in uno spogliatoio, non importa se maschile o femminile. Chi pensa il contrario non vuole vedere la realtà”, ha infatti dichiarato ai microfoni di Gazzetta.



