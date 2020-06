Sara Gama/ “Ci aspettiamo pari tutele sanitarie dei nostri colleghi uomini” (Epcc)

Sara Gama, il capitano della Nazionale femminile di calcio ospite della nuova puntata di EPCC LIVE, lo show condotto da Alessandro Cattelan in onda martedì 16 giugno 2020 alle 21.15 su Sky e NOW TV. Il capitano della Nazionale italiana di calcio femminile proprio in questi giorni ha fatto sentire la sua voce dopo la riunione del Consiglio Federale che ha deciso per la chiusura anticipata del calcio dilettantistico italiano, mentre per il campionato di Serie A femminile è ancora tutto da decidere. Proprio per questo motivo la Gama ha deciso di prendere una posizione dichiarando: “la scelta di credere ancora nella conclusione del nostro campionato è una sfida che le atlete accoglieranno con entusiasmo vista la loro grinta e dedizione. Questa pausa di riflessione, che pone la nostra Serie A in una situazione unica all’interno della Federazione, deve essere vista come un’opportunità, fermo restando che i protocolli di sicurezza e i contributi federali, di cui si discuterà approfonditamente nei prossimi giorni, saranno decisivi per capire se i Club potranno riprendere la stagione sportiva”.

Sara Gama: dal PSG all’Italia

Sara Gama sempre parlando del possibile ritorno della Serie A femminile in campo ha dichiarato: “ci aspettiamo pari tutele sanitarie dei nostri colleghi uomini, e che venga redatto un protocollo ad hoc perché quello dei dilettanti per noi non va bene per riprendere. Attendiamo poi anche le risorse per tornare ad allenarci e vivere da professioniste quali ormai siamo”. Ma non finisce qui, visto che la calciatrice di Trieste ha precisato: “le calciatrici oggi sono consapevoli di essere professioniste a tutti gli effetti e quindi si aspettano un riconoscimento ufficiale del loro status”. Prima di approdare alla Juventus e poi alla Nazionale Italiana, Sara si è fatta conoscere ed apprezzare in Francia al Psg, ma poi ad un certo punto ha deciso di tornare a casa. “Mi mancava molto il mio Paese, il nostro modo di vivere. Poi nel 2017 è arrivata la Juve: è il segnale che le cose stanno cambiando. In meglio” ha detto la Gama parlando del suo ritorno in Italia. Infine la calciatrice, intervistata da Gazzetta, ha anche sottolineato come nel corso degli anni sia cambiato l’approccio da parte dei genitori al calcio femminile: “prima i genitori facevano di tutto per ostacolare una bambina che voleva fare calcio. Proprio perché l’idea era quella di un ambiente deviato. Ora con l’ingresso di Juve, Inter, Milan e altri club importanti non è più così”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA