Chi è Sara Garreffa, la donna che ha conquistato Dino Giarrusso? Insegnante e avvocatessa, ma non solo…

Dino Giarrusso è felicemente sposato da anni con Sara Garreffa. Nel 2019 c’è stato il loro matrimonio con una cerimonia intima e privata, con pochi invitati. Successivamente, i due si sono trasferiti a Roma. Lui, laureato in Scienze della Comunicazione a Catania, è presto diventato uno stimato giornalista che ha iniziato la sua collaborazione per diverse testate locali fino poi ad arrivare come sceneggiatore e aiuto regista per i grandi del cinema.

Nel 2011 inizia anche a lavorare come insegnante all’università di Catania, diventando professore di cinema e arti televisive. Ma passiamo ora a conoscere meglio la moglie Sara Garreffa, con la quale è ormai legato da diversi anni. Lei, avvocatessa, è convolata a nozze con il giornalista ad Aci Castelli e porta avanti una carriera decisamente brillante. Dopo una lunga vita da latin lover, Dino Giarrusso ha deciso di fermarsi con lei, in seguito a ben 520 donne in dieci anni. Cosa pensa Sara Garreffa di tutto ciò?

Sara Garreffa, moglie di Dino Giarrusso

Sara Garreffa, moglie di Dino Giarrusso, aveva raccontato a Fanpage.it di essere ben consapevole del passato del marito e in seguito alla sua rivelazione sulle 500 donne all’Isola dei Famosi 2025 ha spiegato che secondo lei non è stata una dichiarazione sconveniente. Anzi, ha rivelato che i due hanno una relazione aperta attaccando chi li giudica per le loro decisioni private: “Mi stupisce che nel 2025 ci sia ancora tanto clamore su questi temi, le scelte sessuali di ognuno dovrebbero essere libere e prive di troppi giudizi e moralismi“.