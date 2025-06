Tra i protagonisti dell’Isola dei famosi 2025 troviamo anche Dino Giarrusso, il noto attore che ha fatto parlare di sé in passato anche della sua vita privata. Oggi nel cuore di Dino Giarrusso c’è Sara Gareffa, la moglie e donna che ha conquistato il cuore del protagonista del programma di Canale Cinque. Più volte in passato Dino Giarrusso ha parlato delle sue avventure. “Per 10 anni ho avuto centinaia e centinaia di avventure, ho vissuto il contrario di prima. 10 anni sono 520 settimane, fate il conto. Anche una ogni due settimane, è successo” le parole dell’artista e della sua vita precedente all’incontro con Sara Garreffa.

Da quel momento in poi la vita di Sara Garreffa è cambiata, così come quella dello stesso Dino Giarrusso, attualmente impegnato all’Isola dei famosi 2025, dove si sta mettendo in luce anche per la sua storia e i suoi racconti di vita.

Dino Giarrusso e il passato in amore: “Lasciavo le mie ex e mi mettevo con chi le tradivo”

Dino Giarrusso negli ultimi giorni ha parlato a ruota libera dall’Isola dei famosi, lasciandosi andare a delle rivelazioni non certo passate inosservate agli occhi e alle orecchie dei telespettatori. Il concorrente del reality di Canale Cinque ha raccontato ad alcuni suoi compagni di gioco come fino ai 33 anni il suo modus operandi fosse quello di lasciare le ex ragazze che aveva tradito per fidanzarsi con altre donne:

“Le poche volte che ho tradito la mia fidanzata è successo che la lasciavo e poi mi mettevo con quella con cui l’avevo tradita, A 33 anni poi ha deciso di tornare single: “Ho lasciato la mia convivente e ho scelto di vivere da single” ha raccontato l’uomo soffermandosi sulle sue tante conquiste e poi sul cambio vita grazie alla moglie Sara Garreffa, che sicuramente ha stravolto le abitudini dell’attuale naufrago dell’Isola dei famosi 2025.