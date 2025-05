Dino Giarrusso è sposato dal 2019 con la donna della sua vita, della quale si è innamorato anni prima. Lei si chiama Sara Garreffa e il loro “sì” è arrivato nel 2019. Un anno dopo il loro matrimonio, celebrato ad Ace Castello, in provincia di Catania, il giornalista ed ex politico ha dedicato queste parole alla moglie: “Rifarei tutto quel che ho fatto nella vita. Soprattutto rifarei quel che ho fatto un anno fa”. Una dolce dedica per la donna che gli ha cambiato la vita. La moglie di Dino Giarrusso è una stimata avvocatessa: a celebrare il loro matrimonio, nel 2018, è stato l’allora ministro dell’istruzione, Lorenzo Fioramonti.

“Esattamente una settimana fa, ho avuto l’onore di sposare il mio caro amico e collega Dino Giarrusso. Auguri a Dino e sua moglie Sara…” aveva scritto sulla propria pagina Facebook il politico. Insieme, Sara Garreffa e Dino Giarrusso hanno avuto due bambini, due figli che il giornalista adora e cresce cercando di insegnar loro valori importanti. “Auguri a tutti i papà, a tutti i bambini, a tutti i figli felici di avere un padre felice” ha scritto il giorno della festa del papà Dino. La famiglia crea con Sara Garreffa oggi è finalmente completa con i loro bambini.

Sara Garreffa, chi è la moglie di Dino Giarrusso: avvocatessa e professoressa a Roma

Sara Garreffa, moglie di Dino Giarrusso, è un’avvocatessa stimata, ma non soltanto. Nel corso della sua carriera, infatti, ha svolto anche un dottorato di ricerca a La Sapienza di Roma in Diritto romano, teoria degli ordinamenti e diritto privato del mercato. Al fianco della carriera nell’avvocatura ha dunque affiancato anche quella nell’insegnamento. È inoltre mamma dei due figli avuti con Dino Giarrusso. Una donna che è riuscita a conciliare in maniera perfetta la propria carriera con la famiglia, dei quali è profondamente innamorata.