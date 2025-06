Chi è Sara Garreffa, la moglie di Dino Giarrusso? Dopo le parole di Pierpaaolo Pretelli, scoppia il caso Isola 2025: parte una querela?

Sara Garreffa è la moglie di Dino Giarrusso, e oltre ad essere una bravissima avvocatessa, è anche nota per aver preso parola all’Isola dei Famosi 2025 in difesa del marito. La donna, infatti, non ha potuto accettare che si attaccasse il giornalista accusandolo di essere stato violento con Cristina Plevani, e in una delle ultime dirette si è infuriata contro tutti, in particolare con Pierpaolo Pretelli il quale avrebbe tirato fuori per primo le accuse.

Si è parlato di querele, in puntata. O meglio, Sara Garreffa ha minacciato il programma o Pretelli di andare per vie legali qualora si fosse parlato di violenza sulle donne. Dallo scontro del marito con Omar Fantini erano usciti molti altarini, tra cui il rapporto difficile con la Plevani e le parole troppo forti dei concorrenti, che durante un gioco in piscina si erano quasi lasciati andare ad una terribile rissa. Era stato proprio Pierpaolo Pretelli a fermarli, con Veronica Gentili che invece, li aveva squalificati facendoli uscire dal mare per cattiva condotta. Eppure, Sara Garreffa non ha smesso un secondo di difendere il marito con parole piuttosto dirette.

Sara Garreffa contro l’Isola dei Famosi: “Riprovevole“

“Aveva solo commesso un fallo verso Cristina, Omar l’ha preso a pugni e poi lo ha accusato di violenza sulle donne per giustificarsi. È riprovevole”, aveva detto Sara Garreffa in puntata. La prova, di certo non è stata uno degli esempi migliori per Mediaset, ma la moglie di Dino Giarrusso ha precisato di non esagerare con le parole. Ma poi, ha querelato l’Isola dei Famosi 2025? Per il momento tutto tace su presunte accuse legali, ma si presume sia stato solo un modo per bloccare la degenerazione intorno ai fatti con Dino Giarrusso protagonista. Avvocatessa di successo, Sara Garreffa ha sempre mantenuto un profilo basso sulla sua vita privata, ma di lei si sa che è stata anche un’insegnante.